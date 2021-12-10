VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı
Kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı
Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
200 personel alınacak
Kovide benzeyen süper gribe dikkat!
Mitral kapak ameliyatları kapalı olarak yapılabiliyor
Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi
Siyatik bel ağrısı da yapar
Kulak içi kulaklıklar sağır bırakabilir
Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi
Pentagon'dan 'Misyon değişikliği' açıklaması
Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı
AB'den yeni girişim: Nefret söylemi suç sayılacak
AB ülkeleri 40 bin Afgan'ı kabul edecek
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
Türkiye'de 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi
Hayal gibi bir gün
İngiltere'de 'kuş gribi' alarmı: 38 bina enfekte oldu
Bakan Kurum: Toplantılarımızda, 17 kararı müzakere ettik ve onayladık
Bakan Nebati: 2021 için cari açık beklentimiz 16 milyar dolar
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Bakan Soylu: Güvenlik, özgürlük alanını daraltma bahanesi olmamalı
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
Gram altın 790 TL'ye dayandı
10 Aralık 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 08:30:00

Mitral kapak ameliyatları kapalı olarak yapılabiliyor

ABONE OL

Tüm vücuttan gelen oksijenden fakir kan önce kalbin sağ tarafına gelir, oradan akciğerlere pompalanarak oksijenlenir ve kalbin sol tarafına gelir.

Akciğerlerden dönen oksijenden zengin kan, kalbin bütün vücuda kan pompalayan sol kısmına mitral kapaktan geçerek dolar ve tüm vücuda gönderilir. Mitral kapak özellikle çocuk yaşlarda geçirilen bakteriyel bir üst solunum yolunu takiben, eklem romatizması geçiren kişilerde orta yaş döneminde kireçlenerek daralır. Bazen ileri yaşla beraber kireçlenmeye bağlı olarak da daralabilir. Akciğerden kalbe dönen temiz kan daralan mitral kapaktan geçemezse akciğer damarlarında birikir ve akciğer damarında tansiyon yükselir. Bu kişilerde nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, akciğer ödemi, sık akciğer enfeksiyonları görülür. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak "İleri derecede kapak darlığı olan kişilerde tek tedavi ameliyatla kireçlenmiş kapağı temizleyip, protez bir kapak yerleştirmektir. Mitral kapak ameliyatları ister kapak değiştirilsin, isterse tamir edilsin göğüs kemiği açılmadan kapalı olarak yapılabilir" dedi.

Etiketler : mitral kapak ameliyatları kan sağlık
Saba 51 oldu

Saba 51 oldu
Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili

Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili
Gönül Dağı'na dahil oldu

Gönül Dağı'na dahil oldu
Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Modayı sevdi

Modayı sevdi
Ailecek akvaryum keyfi

Ailecek akvaryum keyfi
Modaya uydu

Modaya uydu
Romantik kutlama

Romantik kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER