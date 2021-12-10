Mitral kapak ameliyatları kapalı olarak yapılabiliyor

Akciğerlerden dönen oksijenden zengin kan, kalbin bütün vücuda kan pompalayan sol kısmına mitral kapaktan geçerek dolar ve tüm vücuda gönderilir. Mitral kapak özellikle çocuk yaşlarda geçirilen bakteriyel bir üst solunum yolunu takiben, eklem romatizması geçiren kişilerde orta yaş döneminde kireçlenerek daralır. Bazen ileri yaşla beraber kireçlenmeye bağlı olarak da daralabilir. Akciğerden kalbe dönen temiz kan daralan mitral kapaktan geçemezse akciğer damarlarında birikir ve akciğer damarında tansiyon yükselir. Bu kişilerde nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, akciğer ödemi, sık akciğer enfeksiyonları görülür. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak "İleri derecede kapak darlığı olan kişilerde tek tedavi ameliyatla kireçlenmiş kapağı temizleyip, protez bir kapak yerleştirmektir. Mitral kapak ameliyatları ister kapak değiştirilsin, isterse tamir edilsin göğüs kemiği açılmadan kapalı olarak yapılabilir" dedi.