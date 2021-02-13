  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
-0 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız"
Kadir Topbaş hayatını kaybetti!
Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tahminini değiştirdi
Başkan Erdoğan vasiyetini yerine getirdi
Komutanlar sınır hattında
"Gelin, karbon testi yaptırın kaç yıllık olduğunu söyleyelim"
Padişahların vazgeçilmezine coğrafi işaret
Buzu ‘sal' gibi kullanıp balık avladılar
Zahide'nin derdi: Balık pulu hastalığı
Huzurevinde online müzik ziyafeti
Havuzda Karan güvenliği
101 gül romantizmi
14 Şubat bizden geçti
Babasına söz verdi, rekora imza attı
ULAQ paniği! "Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor"
Başkan Erdoğan imzayı attı... 3 şirket kurulacak
Leyla Hanım gururu
Mutluluk 4 ay sürdü
Polemik yok
30. yaş mutluluğu
Ömrüm'ü bana yazdı
İddialı şarkıyla geliyor
Pandeminin gurme çifti
4 aylık hamile pozu
13 Şubat 2021 Cumartesi 09:59:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 17:41:00

'Minik kahramanlar'a Kovid-19 önlemleri

ABONE OL

Aşılama sayesinde Kovid-19 endişesinde azalma beklentisi olsa da, kanserli çocukların bu virüsle karşılaşmaları hala büyük bir tehdit. Kemoterapi tedavisinin çocuklarda kan değerlerini düşürdüğünü hatırlatan uzmanlar, kanser tedavisi gören çocukların zayıf bağışıklık sistemleri nedeniyle Kovid-19'u daha ağır geçirdiğini hatırlattı.

Bir yıldan bu yana, günlük yaşam alışkanlıklarımızı, çalışma şeklimizi ve sosyal ilişkilerimizi temelinden değiştiren Kovid-19 virüsünün üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Aşı çalışmalarıyla pandemiye karşı önemli bir kazanım elde edilse de, hala özellikle riskli gruplar için tedbiri elden bırakmamak en önemli korunma yöntemi. Özellikle kanser tedavisi gören çocukların zayıf bağışıklık sistemleri nedeniyle virüse karşı daha savunmasız olabildiklerine dikkat çeken Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, "Kanser tedavisinin aksamaması için sadece bu minik kahramanların değil, onlara bakım veren aile bireylerinin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu nedenle evde, hastanede ve her yerde maske takmayı ihmal etmemeliler" diyor.

ÇOCUKLAR RAHAT ATLATIYOR AMA!

Son bir yılda tüm dünyanın yeni normali, "maske, mesafe ve hijyen" üçlüsünün üzerine şekillendi. Bu 3 önemli madde özellikle kanser tedavisi gören çocuklar için çok tanıdık. Kanser hastası çocukların kemoterapi tedavisine başlandığı ilk andan itibaren maskeli yaşama geçtiğini anlatan Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, "Bizim 'maskeli kahramanlar' dediğimiz bu kendileri minik, mücadeleleri dev olan çocuklarımız akranlarına ve kalabalığa mesafe koymanın yanı sıra temizlik kurallarını zaten uyguluyorlar" diyor. Aşılama sayesinde Kovid-19 endişesinde azalma beklentisi olsa da, kanserli çocukların bu virüsle karşılaşmaları hala büyük bir tehdit. Kemoterapi tedavisinin çocuklarda kan değerlerini düşürdüğünü ve bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, şöyle devam ediyor: "Çocukların Kovid-19 enfeksiyonunu daha rahat atlattığı biliniyor. Ancak yine de bu virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi edilen çocuklar da oldu. Bu durum kanser tedavisi gören çocuklar için daha büyük risk. Zayıf bağışıklık sistemleri nedeniyle kanser tedavisi gören çocukların Kovid-19 enfeksiyonunu daha ağır geçirme riski de çok yüksek olabilir" diye konuşuyor.

TEDAVİ SÜRECİNE ARA VERİLİYOR

Kovid-19 virüsünün bulaşması halinde onkolojik tedaviye de ara veriliyor. Bu da tedavide önemli bir aksamaya neden oluyor. Sadece çocuğun değil ona bakım veren yakınlarının da bu enfeksiyon riskinden kendilerini korumaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, "Hasta yakınlarında Kovid-19 testi pozitif çıkarsa çocuk da hemen izlemeye alınıyor. Test yapılıyor ve klinik bulguları takip ediliyor. Bu süreç de tedavide en az 15 günlük aksama anlamına geliyor. Bundan dolayı ailede her bireyin dikkatli olmasını istiyoruz" diye konuşuyor. Aşı uygulamasının başlamasına karşın, kemoterapi alan çocuklarda tedavi sürerken veya bitiminden sonraki ilk 3 ayda canlı aşıların çocuklar için faydadan çok zarar getirdiğini ifade eden Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, pandemi döneminde uyulması gereken kuralları şöyle özetliyor:

BUNLARA DİKKAT

Maske kullanımını asla aksatmayın. Hastanede ve evde çocuğunuz da siz de maske takın.

Çocuğunuzun sağlığı için onu her türlü temastan koruyun. Arkadaşları dahil hiçbir ziyaretçiyi evinize kabul etmeyin.

Dışarıya çıkan ve çalışan aile bireyleri eve geldiklerinde mutlaka kıyafetlerini değiştirmeli, banyo yapmalı, dezenfektanla ellerini temizlemeli. Tedavisi devam eden çocuğunuzla görüşmesi gerektiğinde maskeli ve mesafeye dikkat ederek konuşmaya özen göstermeli.

Doktorunuzun kemoterapi sürecinde önerdiği tüm bakım ve temizlik işlemlerini aksatmadan yapın. Çocuğunuzun ağız sağlığına ve hijyenine önem verin.

Kemoterapi tedavisi sırasında doktorunuzun önerdiği beslenme tarzını düzenli bir şekilde uygulayın. Bağışıklık sistemini güçlendiren ilaç, vitamin ya da bitkisel ürünleri doktorunuza sormadan asla kullanmayın.

Çocuğunuzun sağlığına dair en ufak yakınmayı ya da şikayeti önemseyerek hemen doktorunuza ulaşın.

Etiketler : çocuk koronavirüs pandemi
Nerede o eski mahalle kültürü

Nerede o eski mahalle kültürü
Yakında düğün var

Yakında düğün var
Maskeli depresyon pandemide nüks etti

Maskeli depresyon pandemide nüks etti
Yarışmalar için Düzce'de arazi

Yarışmalar için Düzce'de arazi
Bambaşka Merve

Bambaşka Merve
Başarı kıstası kendisi

Başarı kıstası kendisi
Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı
Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet

Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet
İtalya'nın gündemi Ebru Şahin

İtalya'nın gündemi Ebru Şahin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER