Migren psikolojiyi bozabilir

Gerilim tipi baş ağrısı, isminden de anlaşılacağı üzere ruhsal gerginlik sonucu ortaya çıkar. Migren de psikiyatrik kökenli olmasa da zamanla psikiyatrik sorunlara yol açabilir.

Haziran ayı Migren ve Baş Ağrısı Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, migren ve baş ağrısı farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Baş ağrısında ayırıcı tanıyı nörolojinin yapması uygun olacaktır. Çünkü pek çok baş ağrısı nörolojinin sınırları içindedir" dedi. Baş ağrılarının psikiyatrik sorunlardan da kaynaklanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, "Gerilim tipi baş ağrısı, isminden de anlaşılacağı üzere ruhsal gerginlik sonucu ortaya çıkar. Dissosiyatif bozukluklar da genellikle baş ağrısı atakları ile başlayabilir. Hemen her psikiyatrik hastalıkta da ara ara baş ağrısı olabilir" diye konuştu.

PSİKİYATRİK İLAÇLAR DA BAŞ AĞRISINA YOL AÇABİLİR

Baş ağrılarının tedavisinde kullanılan yöntemlere de değinen Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, "Baş ağrıları ilaçlarla tedavi edilebildiği gibi TMU (Transkraniyel Manyetik Uyarım) yöntemi ile de tedavi edilebilir. Bazı diğer hastalıklara bağlı baş ağrıları ise diğer hastalığın tedavisi ile ortadan kalkar. Örneğin sinüzite bağlı baş ağrısı varsa bu sinüzit tedavisi ile ortadan kalkabilir" dedi. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, her türlü psikiyatrik hastalığın gerilime bağlı olarak baş ağrısı yapabileceğini belirterek bazen psikiyatrik ilaçların da baş ağrısına yol açabileceğini kaydetti. Migrenin doğrudan psikiyatrik kökenli bir ağrı olmadığını kaydeden Erkmen, "Psikiyatrik kökenli olmasa da zamanla psikiyatrik sorunlara yol açabilir. İlginç olan psikiyatrik ilaçların migren ataklarını azaltmasıdır. Bunu başka nedenle tedavi olan hastalar çok iyi bir şekilde fark eder" dedi. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, migren hastalarının eğer tedavilerden faydalanmıyorlarsa psikiyatriye başvurmalarının uygun olacağını söyledi.