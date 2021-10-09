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09 Ekim 2021 Cumartesi 07:44:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 07:51:00

Migren hastalarının korkusu mevsim geçişleri

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Uzmanlar, kış ve yaz aylarına geçiş dönemlerinde migren ataklarında artış olduğunu belirterek, hava durumu değişikliğinin migren hastalarının yüzde 50'sinde atakları tetikleyebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Derya Uludüz, migreni tetikleyen faktörlerin pek çok sebebi olabileceğini belirterek, "Mesela beyninizde bulunan bazı hormon seviyelerinde dengesizlikler, tükettiğiniz yiyecekler veya genlerinizdeki yatkınlık bile migreniniz için bir atak tetikleyicisi olabilir. Hormonal değişiklikler, stres ve özellikle bazı yiyecek türleri örnek verilebilir" diye konuştu. Güneşli havanın birden kararıp fırtınalı hale dönmesinin zaman zaman hem endişe verici hem de iç karartıcı olduğunu dile getiren Uludüz, "Bu durumda migren atağı başlayan bir hastada atağın tetikleyicisi olarak stres hormonu dengelerindeki değişimin mi yoksa psikolojik bunalım halinin mi etkili olduğunu veya stresin etkisiyle yediği herhangi bir şeyin mi atağa sebep olduğunu ayırt etmek bazen güç olabilir" dedi.

Etiketler : migren migren hastaları sağlık haberleri
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