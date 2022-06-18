VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye dostu isim başbakan oldu
Eyüpsultan'da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı
Çocuğunuza ödül de vermeyin ceza da
Kovid-19 öğrenme kaybına neden oldu
Migren Ataklarını azaltan öneriler
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
İran'dan 'nükleer müzakerelere devam edeceğiz' açıklaması
Fuat Oktay YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
ABD'de iklim değişikliğine bağlı doğal felaketler arttı
Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor
İç Ege ile Ankara ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bilgiç'ten Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin açıklama
Almanya'da milli SİHA Bayraktar TB2'ye övgü
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Norveçlilere vizesiz seyahat' iddialarına yanıt
Başkan Erdoğan'dan iklim eylem planı açıklaması
Vali Yerlikaya İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı
Fed'den enflasyon ve fiyat istikrarı açıklaması
Putin: Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil
Bakan Özer'den yaz okulu açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' mesajı
Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı
Kütahya'da otomobil devrildi: 1 öldü, 3 yaralı
Guterres: 21'inci yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler
18 Haziran 2022 Cumartesi 07:57:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 07:57:00

Migren Ataklarını azaltan öneriler

ABONE OL

Papatya, melissa, kedi otu çayı, gerginlik, stresin tetikleyici olduğu baş ağrılarında sakinleştirici etkisi ile fayda sağlar. Adaçayı, biberiye çayı ve badem de baş ağrısına yardımcı olabilir.

Her 5 kadından ve her 10 erkekten 1'inde görülen migren, pek çok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Kişinin ömrünün yaklaşık 3'te 2'sini kaplayan bir hastalıktan bahsedildiğinde migren ile ilgili farkındalık daha da önemli hale geliyor. Migrenin yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren bir hastalık olduğuna ve özellikle migren atakları için magnezyum alımının önemine dikkat çeken Dr. Elif Pahsa, "Migren ağrısının daralıp genişleyen beyin damarlarının kaynaklandığını ve 3-72 saat arası sürebilen ataklara neden olduğunu söyleyerek atakları nelerin tetiklediğini anlattı. Öncelikle migren hastaları ışığa ve sese daha hassas oluyorlar. Parlak ışık veya titreyen ışık, yüksek ve devamlı gürültü atağın başlamasına neden olabilir. Bunun yanında koku duyuları da daha hassas olduğundan; sigara dumanı, ağır parfüm kokusu, diğer kuvvetli kokular ve kimyasal maddeler de migreni tetikleyebilir. Uzun süre aç kalma, susuz kalma, öğün atlama, çok ya da az uyuma, uyku düzenindeki bozukluklar, doğum kontrol hapları ile hormonal değişiklikler (regl dönemi) migreni tetikleyebilir" dedi.

TETİKLEYİCİLER BELİRLENMELİ

Migren için önleyici tedaviler ve yaşam tarzı değişikliklerine de değinen Elif Pahsa, "Migrende özellikle kişinin kendi ataklarını gözlemlemesi, nelerin artırıp azalttığını bilmesi önemlidir. Bunların farkına vardığında tetikleyici faktörlerden korunmak kolaylaşacaktır. Öğün atlamak migreni artırıcı faktörlerdendir. Öğün atlanmamalı, özellikle kahvaltı ihmal edilmemelidir. Uzun süre aç veya susuz kalınmamalıdır. Süt alerjisi de sütün içerdiği laktoz nedeniyle migren atağına neden olabilir. Bu nedenle süt ve süt ürünlerinin tüketimini azaltmak, mümkünse bir süre tamamen kesmek faydalı olabilir. Migreni olanların gluten tüketimini de kısıtlaması faydalı olur. Tiramin maddesi, saklanan gıdalarda oluşur ve migreni tetikleyebilir. Salam, sosis, sucuk, yıllanmış peynir, üzüm sirkesi, bira ve şarap tiramin içerir. Özellikle paketli ürünlerde bulunan monosodyum glutamat ve katkı maddeleri de migreni tetikleyebilmektedir. Uykunun düzenli olması, günde en az 7-8 saatlik uykunun alınması da önemlidir. Bazen kokular da migreni tetikleyebilir, rahatsızlık veren koku tespit edilmeli ve uzak durulmalıdır" diye konuştu.

ZERDEÇAL ÇAYI İYİ GELİYOR

Tüm baş ağrıları için iyi bir boyun ve omuz masajı ve biraz şekerleme rahatlatıcı çözümlerin başında gelir

Papatya, melissa, kedi otu çayı, gerginlik, stresin tetikleyici olduğu baş ağrılarında sakinleştirici etkisi ile fayda sağlar. Adaçayı, biberiye çayı ve badem de baş ağrısına yardımcı olabilir.

Sinüs kaynaklı ya da migren tipi baş ağrılarında başın üstünde bir buz paketi ile soğuk kompres ve karanlıkta dinlenmek faydalı olacaktır. Böyle durumlarda zerdeçal çayı içmek ya da zerdeçal takviyesi almak fayda sağlayabilir.

Migrenli hastalarda genellikle insülin direnci de bulunur. Bu nedenle migrende doğru beslenme ekstra önem kazanıyor. Düşük karbonhidrat ve ketojenik diyet hem hastalarda inflamasyonu azaltması hem de iştahı azaltarak insülin direncini geri çevirir.

Magnezyum takviyesi de migrende en etkili minerallerdendir. Ancak hücre içine girebilen kabiliyette, biyoyararlanımı yüksek bir magnezyum olması tabii ki çok önemli... N-asetil taurinat magnezyum (ATA Mg), kan-beyin bariyerini geçerek beyinde hızlı bir şekilde etkisini gösterir. ATA Mg lipofilik özelliği nedeniyle hücre zarından kolayca geçer ve hücre içi Mg düzeylerini etkili bir şekilde artırır. Beyin hücrelerine etkili Mg geçişi uyarıcı etkinin azalmasını sağlayarak uykuyu düzenler. Migren ataklarının hem sayısını hem de şiddetini azaltıcı etki sağlar.

Etiketler : migren sağlık migren hastalığı
Yasmin'in Kelebek'i

Yasmin'in Kelebek'i
Tatil isteği

Tatil isteği
Anne acısı

Anne acısı
Açılış Sertab ile…

Açılış Sertab ile…
Asya'nın hikayesi

Asya'nın hikayesi
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü
Tekli öncesi tatil

Tekli öncesi tatil
Ödüllü film vizyona giriyor

Ödüllü film vizyona giriyor
Açılış şıklığı

Açılış şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX