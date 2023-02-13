Migren ağrısının nedeni 'çiğneme sistemi' olabilir

Geçmek bitmeyen baş-boyun ağrıları, kulak çınlaması, vertigo gibi rahatsızlıkların sebebi çeneniz olabilir. Doktor kontrolünde bir sorun görünmüyor ama ağrılarınız geçmiyorsa, bir de diş hekimine görünmelisiniz. Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, çenedeki kapanış bozukluklarının kaslar üzerinde asimetrik yüklere yol açtığını söyledi. Dt. Şengül "Bu durumun oluşturduğu gerginlik ve baskı çoğunlukla migren ile dahi karıştırılabilecek baş ağrılarına, kulak çınlaması hatta duyma kaybı ve Vertigo atakları, kronik boyun ağrıları ve postür bozulmalarına, kadar pek çok soruna yol açabilir. Çiğneme sisteminin biyomekaniğinde oluşan bozulmalar, bunlar gibi vücudun tamamı üzerinde sorunlara sebep olabilir. Çene, eklemler ve çiğneme kasları tarafından sağlanan üst çene ve alt çene arasındaki uyumlu ilişki sağlığımız için gereklidir. Eğer bu uyum bozulursa, çiğnemek, yutkunmak ve yüz kaslarını çalıştırmak acılı ve zor bir hale gelebilir. Olması gereken anatomiye uygun ortopedik pozisyonunda olmayan çene eklemleri genel vücut sağlığını ve postürünü de olumsuz etkileyebilir. Oldukça sık karşılaştığımız çene ekleminde ve dişlerde zamanla meydana gelen hasar ve aşınmaların sebebi yalnızca diş sıkma veya gıcırdatmaya bağlanacak olursa sorunun genelde sadece psikolojik olduğu düşünülebiliyor. Halbuki bu durum, çene eklemlerinin doğru kapanmamasından kaynaklanabilir" diye konuştu.