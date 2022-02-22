Migren ağrısını aşıyla önlemek mümkün

Dünyada son üç yıldır kullanılan migren aşısı, geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı migren aşısının her migren tipinde uygulanabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Uygulanması çok kolay olan ve özel hazır enjektörler içinde satılan migren aşısı, ayda bir kez cilt altına enjeksiyon şeklinde yapılabiliyor. Migren aşısı migren ağrısını başlatan maddeleri engelleyerek ağrı gelişmesini önleyici bir etki yaratıyor. Aşının özellikle ilaç tedavisi, botulinum toksin tedavisi gibi önceki tedavilere iyi yanıt alınamayan ve ayda 4-5'ten daha fazla ağrı atakları geçiren hastalarda kullanılması daha uygun olur" açıklamasında bulundu. Migren aşısının genellikle hastaların yüzde 60-80'inde etkili olduğunu ve aylık ortalama baş ağrılı gün sayısını azalttığını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Elde edilen bu oran büyük bir başarı olarak görünse de migreni tamamen engelleyen veya ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyemeyiz. Yapılan klinik çalışmalarda da uygulamadan kısa süre sonra ağrıların tekrar başladığı bildiriliyor. Bu durumda uzun yıllar boyunca ayda bir enjeksiyon yapılması gerekebilir" hatırlatmasında bulundu.

