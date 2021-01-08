Migren ağrılarına fizik tedavi çözüm oluyor

Ataklar şeklinde görülen baş ağrıları kişilerin de yaşam kalitesini de önemli derece düşürüyor. Kişilerin yaşadıkları dayanılmaz ağrılar için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, “Atak esnasında sessiz, loş bir ortamda dinlenmek, şakak kısımlarına, başın arka kısmındaki kaslara, boyun ve sırt kaslarına masaj yaptırmak, fizik tedavi yöntemleriyle bu kasları gevşetmek, kuru iğne ve nöralterapi atağın hızlı bir şekilde sonlanmasına yardımcı olur” ifadelerini kullandı. Dr. Güzelcik, "İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, 2011'de migren önleme yöntemi olarak fiziksel egzersizin etkililiğine ilişkin ilk çalışmayı yayınladı. Haftada 3 kez 40 dakikalık egzersizin migrenleri önlemede aynı derecede etkili olabileceği bulundu. Böylece diğer ağrı konularında da büyük kolaylık sağlayan egzersizin bu problemin çözümünde de etkinliği ortaya çıkıyor" diye ekledi.