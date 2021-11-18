Midenin doğal ilacı zencefil

Bronşit, faranjit ve grip gibi kış hastalıklarına çare olan zencefil, ağrıları da dindiriyor. Bitkisel tedavi uzmanları "Zencefil aşırıya kaçmadan düzenli olarak tüketildiğinde mide asidini düzenler. O yüzden sofralarımızda ve günlük hayatımızda zencefile daha fazla yer açmamız gerekir. Bu bitkinin en önemli etki ettiği rahatsızlık mide bulantısıdır. Böyle bir rahatsızlığınız varsa bunun çayını içebilirsiniz. Mide bulantısının yanı sıra soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi hastalıklara iyi gelir. Boğaz iltihabınız için zencefili bal veya pekmezle karıştırarak macun yapabilirsiniz. Bu macunu aç karna içerek boğaz iltihabını ve öksürüğü azaltabilirsiniz" diyor.

