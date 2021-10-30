Midenin doğal ilacı karaağaç çayı

Reflüye yol açan birkaç şey: Aşırı yemek ya da alkol tüketimi, midemizin uzun süre dolu olması, kahvaltıyı atlamak, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin aşırı tüketimi, hamilelik, 60 yaşını geçmiş olmak ve obezitedir. Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği, karaağaç çayı mideyi yatıştırır ve mide zarıyla yemek borusu üzerinde ince bir tabaka oluşturarak reflüye bağlı belirtileri hafifletir. Hatmikökü de aynı karaağaç çayında olduğu gibi yemek borusunda koruyucu bir katman yaratarak mide asitlerinin yakıcı etkisini azaltır. Hatmi kökü çayını bir büyük su bardağına 3-4 tatlı kaşığı kurutulmuş yaprak atarak hazırlayabilirsiniz.