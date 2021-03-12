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12 Mart 2021 Cuma 11:39:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 11:39:00

Midede şişkinlik kanser belirtisi olabilir

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Çocukluktan başlayan bilinçsiz beslenme alışkanlığının yanı sıra, sigara ve alkol tüketiminin de tetikleyici olduğu mide kanseri ölümcül bir hastalıktır.

Birçok hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan beslenme şekli mide kanseri riskinin de artmasında önemli rol oynuyor. Dikkatli beslenerek mide kanserinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Kerim Özakay, mide kanserinin erken dönemlerinde çok az belirti olabileceğini söyleyerek bunları şu şekilde sıralıyor: "Hazımsızlık ve mide rahatsızlığı, yemekten sonra şişkinlik hissi, hafif bulantı, iştah kaybı ve mide ekşimesi." Op. Dr. A. Kerim Özakay "Mide kanseri hastalarının çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla gelişmektedir. Beslenme alışkanlığı önemli rol oynar. Tütsülenmiş, tuzlanmış, ve aşırı tuzlu yiyecekler mide kanseri riskini arttırmaktadır. Sigara içen kişilerde içmeyenlere göre hastalığa yakalanma riski iki kat daha yüksektir. Midede iltihaba sebep olan durumlar da mide kanserine sebep olabilir. Aşırı kilo ve ailede görülmüş olması da mide kanseri riskini arttırır" diye ekliyor.

Etiketler : mide şişkinlik kanser
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