Mide sorunlarına doğal ilaç: yılancıkotu

Bitkisel tedavi uzmanlarına göre, gastrit ve reflü başta olmak üzere pek çok mide rahatsızlığının şifası 'yılancıkotu'nda. Kantaronla birlikte kaynatılıp balla içilen bitki çayı mide sorunlarını azaltabiliyor. Gastrit ya da ülserden reflüye, pankreas hastalıklarından gıda alerjisine, bağırsak enfeksiyonlarından romatizmaya, diyabetten mide kanserine kadar pek çok hastalık hazımsızlık yapabilir. Bitkisel tedavi uzmanları gastrit ve reflüye bağlı hazımsızlığı gidermek için 'yılancıkotu'nu tavsiye ediyor. Yılancıkotu bitkisi, midedeki gastrit tedavisine yardımcı oluyor. Reçine ve uçucu yağ içeren ot, genellikle açık yaralarda kullanılıyor.

