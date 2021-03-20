Mide koruyucular kemiklere zararlı

Türkiye'de mide koruyucu olarak bilinen ilaçların çok sık, gereksiz ve uzun süreli kullanıldığını belirten Gastroenteroloji Bölümünden Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Genel olarak güvenli kabul edilseler de asit baskılayıcı ilaçlar 1 yıldan daha uzun süre ve yüksek doz kullanımlarda kemik yoğunluğunda azalma ve kırıklara, bağırsak ve akciğer enfeksiyonlarına, magnezyum ve vitamin B12 eksikliklerine yol açabilir. Bu nedenle kısa süreli ve düşük doz kullanım tercih edilmeli. Asit baskılayıcı ilaçların reflü hastalığı, gastrit ve ülser tedavisinde 4-8 hafta, Helikobakter pylori tedavisinde ise 14 gün antibiyotik tedavisi ile kullanılması yeterlidir" dedi.



Ancak bazı istisnai durumların olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Yaşar, "Reflüye bağlı ileri derecede yemek borusu hasarı ve 'Barrett' hücresel değişikliği olanlar hekim gözetiminde uzun vadeli bu ilaçları kullanabilir. Aynı şekilde yemek borusu darlıklarından dolayı tedavi alanlar; yaşlı, ek hastalıkları ve ülser kanaması veya delinmesi öyküsü olup uzun süre ağrı kesici, aspirin ve kan sulandırıcı kullanmak zorunda olan özellikli hasta grupları da hekim önerisi ve takibi ile uzun süre mide ilaçları kullanabilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.