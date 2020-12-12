Mide koruyucu kullananlarda koronavirüs ağır seyredebilir

Prof. Dr. Vedat Göral, “Bu ilaçların mide asit miktarını azaltma özelliği nedeniyle bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riski artıyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması öneriliyor. Korona dönemlerinde famotidin içerikli ilacın daha yararlı olacağı vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

