12 Aralık 2020 Cumartesi 20:19:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 14:35:00
Mide koruyucu kullananlarda koronavirüs ağır seyredebilir
Uzmanlar, "Pandemi süresince artan hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerde bilinçsizce kullanılan mide koruyucu ilaçlar bağırsaklarda enfeksiyon riskini artırarak koronavirüsün daha ağır seyretmesine yol açabiliyor” dedi.
Prof. Dr. Vedat Göral, “Bu ilaçların mide asit miktarını azaltma özelliği nedeniyle bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riski artıyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması öneriliyor. Korona dönemlerinde famotidin içerikli ilacın daha yararlı olacağı vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.