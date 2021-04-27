Mide ağrısı değil safrada taş olabilir

Doç. Dr. Yaşar, "Safra kesesi iltihabı oluşmuşsa ateş, bulantı, kusma eşlik edebilir. Küçük safra taşlarının safra kanalına düşmesi sonucu sarılık, safra yolu ve pankreas iltihabı oluşabilir. Ultrasonografi ile çoğu hastada tanı konulabilir. Standart tedavisi kapalı dediğimiz laparoskopik cerrahidir. Şikayet oluşturmayan safra kesesi taşlarında, koruyucu olarak cerrahi önerilmez" diye konuştu.

