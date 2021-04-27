Mide ağrısı değil safrada taş olabilir
Genellikle sinsi seyreden safra kesesi taşının mide ağrısıyla karıştırılabildiğini belirten Doç. Dr. Bülent Yaşar "Safra kesesi taşı oluşumunda kadınlar daha fazla risk altındadır. Hastalar çoğunlukla ağrıyı 'mide ağrısı' olarak ifade eder. Karnın üst orta ve sağ tarafında yemek sonrası başlayan, sırta ve sağ omuza vurabilen, şiddetli hatta kıvrandırıcı, birkaç saat süren ağrılardır. Mide ağrısı sandığınız safra kesesi taşı olabilir" dedi.
Doç. Dr. Yaşar, "Safra kesesi iltihabı oluşmuşsa ateş, bulantı, kusma eşlik edebilir. Küçük safra taşlarının safra kanalına düşmesi sonucu sarılık, safra yolu ve pankreas iltihabı oluşabilir. Ultrasonografi ile çoğu hastada tanı konulabilir. Standart tedavisi kapalı dediğimiz laparoskopik cerrahidir. Şikayet oluşturmayan safra kesesi taşlarında, koruyucu olarak cerrahi önerilmez" diye konuştu.