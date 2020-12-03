  • BIST
    1330.64
  • Dolar
    7,8001
  • Euro
    9,4917
  • Altın
    461,8670
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cuma namazı kılınacak mı?
İçişleri açıkladı! 148 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya, Çin ve ABD karşı karşıya! Savaş kapıda mı?
Ruslardan Türkiye itirafı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama
PKK'dan Sincar makyajı!
Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı
TSK'ya din subayı kadrosu
Uzmanlar uyardı: Artık riskin yaşı yok!
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
Kimse üyeliğimizi sorgulayamaz!
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
Virüs kadar tehlikeli: Sitokin fırtınası
Meyveyi tahinli yemek hastalıklardan koruyor
İş bulamadı patron oldu
Uğur böceği istilası
Nazara karşı zeytin dalı yakıyor
Kadınlar için ‘Elim Sende'
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak
2 bin 500 metrede romantizm
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti
Bilal Sonses: Hedefime ulaştım
03 Aralık 2020 Perşembe 18:25:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 11:35:00

Meyveyi tahinli yemek hastalıklardan koruyor

ABONE OL

Uzmanlar, akciğerin temizlenmesini sağlayan tahinin özellikle koronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini önerdi.

Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan, "Tahin çok güçlü bir antioksidandır. Bir yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi. Güzelcan, "Tahin, güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu için kanserin de savaşçısıdır. Sesamil ve sesamol gibi lignatlar içerdiği için kalp damar sağlığı için de çok önemlidir. 40 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tahini düzenli olarak tüketen kişilerin kötü kolestrolünde azalma gözlenmiştir. Öte yandan tahinin akciğer temizlenmesinde de çok etken olduğuna dair çalışmalar mevcut. Ayrıca, tahinin içerisinde fosfor olduğu için kemik yapısını güçlendiriyor. Günde bir yemek kaşığı kadar tahini tükettiğiniz meyvenin üzerine döküp yemeniz sizi pek çok rahatsızlıktan koruyacaktır" diye konuştu.

Etiketler : koronavirüs kahvaltı meyve tahin meyve tahin Beslenme Uzmanı Gözde Güzelcan
Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi

Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"
Murat Dalkılıç 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oldu

Murat Dalkılıç 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oldu
'Güneş Tutulması' ile ekrana gelecek olan Kadir Doğulu sezona hazır! 'Yeni işler geliyor bakışı'

'Güneş Tutulması' ile ekrana gelecek olan Kadir Doğulu sezona hazır! 'Yeni işler geliyor bakışı'
Burcu Binici koronavirüse yakalandı

Burcu Binici koronavirüse yakalandı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den makyajsız da güzelim pozu
Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor

Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu
Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz

Metin Yıldız kız arkadaşıyla el ele: Gördüğünüz gibi mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER