Meyve ve sebze mide kanserinden korur

Mide kanseri dünya çapında en yaygın kanserlerden biri olarak biliniyor. Mide kanserine neden olan faktörler arasında yanlış beslenme alışkanlıkları ile sigara kullanımı ilk sıralarda yer alıyor. Mide kanserinden uzak durmak için bu konuda bilinçli ve dikkatli olmak, risk faktörlerinden kaçınmak ve düzenli taramaları ihmal etmemek büyük önem taşıyor. Prof. Dr. İsmail Gömceli, "Mide kanserleri uzun yıllar içinde yavaş yavaş gelişme eğilimindedir. Kanser gelişmeden önce, midenin iç yüzeyi yani mukozasında sıklıkla kanser öncesi değişiklikler meydana gelir. Bu erken değişiklikler nadiren şikayetlere neden olur ve genellikle fark edilmezler. Kanser geliştikçe mide duvarının daha derinlerine doğru ilerler. Tümör, karaciğer ve pankreas gibi yakındaki organları içerecek şekilde büyüyebilir. Midenin farklı bölümlerinde başlayan kanserler, farklı şikayetlere neden olabilir ve farklı sonuçlar doğurabilir. Kanserin yeri de tedavi seçeneklerini etkileyebilir. Örneğin, yemek borusu ile midenin birleşim yerinden başlayan kanserler genellikle yemek borusu kanserleriyle benzer şekilde tedavi edilir" dedi. Prof. Dr. İsmail Gömceli, "Meyve ve sebzelerden zengin, tuz ve kırmızı etten fakir, sağlıklı bir diyet alışkanlığı edinmek. Sağlıklı kiloyu korumak ve düzenli egzersiz alışkanlıkları edinmek. Sigara kullanmamak ve içilen ortamlarda bulunmamak. Ailede kanser öyküsü varsa düzenli tarama tetkikleri yaptırmak" diye konuştu.

