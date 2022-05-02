Meyve suyu ve gazlı içeceklerden uzak durun

Normal beslenmeye geçiş sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Bayram itibarıyla su alımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Kübra Karakuş, "Çay-kahve gibi sıvılar susuzluk hissinizi azaltacaktır, bu sebeple minimum miktarda tüketmenizde fayda var. Meyve suyu, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durun" diye konuştu. Bayram kahvaltısı için de önerilerde bulunan Karakuş, kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine fırın, ızgara, haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bayram boyunca, bol bol çiğ sebze tüketilmesini öneren Karakuş, "Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şeker, çikolata gibi ürünlerden uzak durun. Bunlar yerine kendi ziyaretçilerinize de kuru meyveler ve çiğ kuruyemişler ikram edebilirsiniz" dedi.