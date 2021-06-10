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10 Haziran 2021 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 07:32:00

Meyve suları dişleri çürütebilir

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Çocuklarda görülen diş çürükleri, beslenme şeklinden genetik faktörlere, ağız bakımından uzak durulması gereken besinlere kadar çeşitli nedenleri olabilir.

Çocuklarda görülen diş çürükleri, beslenme şeklinden genetik faktörlere, ağız bakımından uzak durulması gereken besinlere kadar çeşitli nedenleri olabilir. Meyve sularının da çocuklarda diş çürüklerini artırdığına dikkat çeken Pedodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özge Yılmaz, "Meyve sularının pH'ları (pH 3-4) ve yüksek sükroz içerikleri nedeni ile eroziv ve karyojenik etki göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, çocuklarda, aşırı meyve suyu tüketiminin minede kayıplara neden olduğu belirtilmektedir. Erken çocukluk çağı çürüğü görülen çocuklar ile yapılan bir çalışmada beslenme alışkanlıkları incelenmiş olup meyve suyu tüketen çocukların dmfs değerlerinin, su ya da süt tüketen çocukların dmfs değerlerinden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır'' diye konuştu.

Etiketler : Çocuklar diş çürükleri Meyve suları
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