Meyve asitleri dişleri sarartabilir

Uzmanlar, meyvelerde bulunan kendilerine has meyve asitlerinin dişlerin yumuşatarak aşınmasına ve zamanla daha sarı görünmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, "Narenciyelerin kabukları ve sıvıları halk arasında gerek tek başına gerek karbonatla beraber dişlerin yüzeylerine beyazlatma amacı ile uygulanıyor. Narenciyeye ek olarak ananas, çilek, elma ve muz gibi meyvelerin renklenmeyi giderdiğine ve dişlerin daha beyaz görünmesini sağladığına dair bir inanış da bulunuyor. Narenciyelerin içerisinde bulunan askorbik asit ve maleik asitler gibi asidik elemanlar diş yüzeyinde dentinin üzerini örten mine dokusunun aşınmasına yol açarak aşırı kullanımlarda diş yapısının incelmesine, hassasiyetlerin ortaya çıkmasına ve uzun dönemde dişlerin daha çok renklenmesine yol açabilir" dedi.

