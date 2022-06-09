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09 Haziran 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 08:30:00

Meyve asitleri dişleri sarartabilir

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Uzmanlar, meyvelerde bulunan kendilerine has meyve asitlerinin dişlerin yumuşatarak aşınmasına ve zamanla daha sarı görünmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, meyvelerde bulunan kendilerine has meyve asitlerinin dişlerin yumuşatarak aşınmasına ve zamanla daha sarı görünmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, "Narenciyelerin kabukları ve sıvıları halk arasında gerek tek başına gerek karbonatla beraber dişlerin yüzeylerine beyazlatma amacı ile uygulanıyor. Narenciyeye ek olarak ananas, çilek, elma ve muz gibi meyvelerin renklenmeyi giderdiğine ve dişlerin daha beyaz görünmesini sağladığına dair bir inanış da bulunuyor. Narenciyelerin içerisinde bulunan askorbik asit ve maleik asitler gibi asidik elemanlar diş yüzeyinde dentinin üzerini örten mine dokusunun aşınmasına yol açarak aşırı kullanımlarda diş yapısının incelmesine, hassasiyetlerin ortaya çıkmasına ve uzun dönemde dişlerin daha çok renklenmesine yol açabilir" dedi.

Etiketler : Meyve asitleri dişleri sarartabilir Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu çilek elma ve muz
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