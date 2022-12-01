Mevsimsel solunum yolu hastalıkları artabilir

Uzmanlar "Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız izolasyon sürecinin ardından özellikle okul ve iş hayatına geri dönüşte mevsimsel enfeksiyon hastalıkları konusunda uyarılarda bulunduğumuz senaryoyu yaşıyoruz" dedi. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayriye Belma Siber, "Omicron'un belirtileri (burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı gibi) diğer solunum yolu enfeksiyonlarına çok benziyor. Yapılan testlerde Kovid-19 negatif olsa da grip, parainfluenza, rino virüs çıkabiliyor. Hepsinin belirtileri birbirine çok yakın. 'Üşüttüm, burnum akıyor, halsizim, grip oldum' diyenin testi Kovid-19 pozitif çıkabiliyor. Bilimsel veriler ve deneyimler salgının tek başına aşılarla kontrol altına alınmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Hızlı yapılan aşılamalara ek olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kuralına uyulması, kalabalıkların azaltılması, havalandırmanın sağlanması, özellikle hastalık belirtileri varsa sosyal alanlardan mutlaka uzak durulması gibi ilaç dışı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler sadece Kovid-19'dan değil, solunum yoluyla geçen diğer hastalıklardan da koruyor" dedi.

