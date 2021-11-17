Mevsim geçişleri saçların düşmanı

Mevsim geçişlerinde yaşadığımız hava değişimleri vücudumuzda birçok değişikliğe sebep oluyor. Genetik faktörlerden strese, düzensiz beslenmeden hormonal değişimlere kadar pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilen sorunlardan bir tanesi olan saç dökülmesi de mevsim geçişlerinde kendini gösteriyor. Özellikle kış mevsimine geçerken saç problemi yaşayan kişiler de uzmanlara başvuruyor.



Saç uzmanları "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dışarıdaki kuru hava, saç derisiyle temas ederek, nemi hapsediyor. Kuruyan saç derisi de zamanla dökülmeye başlıyor. Ancak günde 100 adet saç telinin dökülmesi gayet normal bir durum. Özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri yüzde 50 oranında artabiliyor. Ancak dökülmeler uzun bir süre devam ediyorsa, bu kalıcı saç dökülmesinin belirtisi olabilir. Uzun süren dökülmelerde önlem alınması gerekiyor'' diyor.