VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bu bölgeler dikkat! Sağanak geliyor
"Ukrayna'nın artık daha fazla uçağı var"
Köşeye sıkıştırıldılar
Yunanistan Türk İHA'larına karşı çaresiz!
Ramazan ayında kas kayıpları egzersizle önlenebilir
Ayakkabı eklem hareketlerini kısıtlamamalı
Böbrek hastaları Ramazan'da su tüketimine dikkat etmeli
Mevsim geçişleri kepek sebebi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -20 Nisan
Çocuk beslenmesinde ideal ölçüler
Dışişleri'nden Kabil'de düzenlenen terör saldırılarına kınama
ABD'de siyahi gence ilişkin adli tıp rapor açıklandı
Pentagon: ABD Ukrayna'ya uçak parçaları, başka ülkeler de uçak verdi
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı
Biden: Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacağız
Kamu çalışanlarına refah payı müjdesi
Bakan Akar: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Bir hayır duası yeter
Türkiye'de 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
QUA Granite sürdürülebilir bir dünyaya ve gençlere destek için adım attı
"Mescid-i Aksa'da yaşananlar üzüntümüzü artırmıştır"
BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı
20 Nisan 2022 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 07:36:00

Mevsim geçişleri kepek sebebi

ABONE OL

Mevsim geçişleri saç derisinde kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi deri hastalıklarına yol açabiliyor.

Mevsim geçişleri saç derisinde kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi deri hastalıklarına yol açabiliyor. Saç derisinde, yüz ve göğüs arası pullanma ile kepeklenmeye sebep olan seboreik dermatit hastalığının yetişkinler kadar bebeklerde de görülebildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Bizi dış etkenlerden koruyan cildimiz bazı hastalıklara maruz kalabiliyor. Onlardan biri de 'seboreik dermatit' yani seboreik egzama dediğimiz cilt hastalığı. Özellikle mevsim geçişlerinde saç derisinde oluşan rahatsızlık kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalı" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Mevsim geçişleri kepek sebebi Saç derisi seboreik dermatit hastalığı kızarıklık kepeklenme
Abu Dabi molası

Abu Dabi molası
Çok abarttılar

Çok abarttılar
Bebek göründü

Bebek göründü
İntibah teklifi

İntibah teklifi
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
Tercihim karakter oyunculuğu

Tercihim karakter oyunculuğu
Benzerlik yorumları

Benzerlik yorumları
Yeni şarkı geliyor

Yeni şarkı geliyor
Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER