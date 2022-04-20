Mevsim geçişleri kepek sebebi

Mevsim geçişleri saç derisinde kızarıklık, kepeklenme ve kaşıntı gibi deri hastalıklarına yol açabiliyor. Saç derisinde, yüz ve göğüs arası pullanma ile kepeklenmeye sebep olan seboreik dermatit hastalığının yetişkinler kadar bebeklerde de görülebildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, "Bizi dış etkenlerden koruyan cildimiz bazı hastalıklara maruz kalabiliyor. Onlardan biri de 'seboreik dermatit' yani seboreik egzama dediğimiz cilt hastalığı. Özellikle mevsim geçişlerinde saç derisinde oluşan rahatsızlık kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalı" açıklamasında bulundu.

