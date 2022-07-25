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25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30:00

Metabolizmayı hızlandıran öneriler

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Vücutta kas kütlesi azaldıkça metabolizmanın yavaşladığına dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Bazı diyetler vücudunuza enerji sağlamak için kasları parçalamak zorunda kalır.

Vücutta kas kütlesi azaldıkça metabolizmanın yavaşladığına dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, "Bazı diyetler vücudunuza enerji sağlamak için kasları parçalamak zorunda kalır. Yeşil çay, sade kahve, baharat ve enerji içecekleri gibi belirli grupların metabolizmayı hızlandırabileceği iddia ediliyor. Bu iddiaların arkasındaki kanıtlar zayıf ya da uzun vadeli çözümler değil. Metabolizmanızın hızı üzerinde çok fazla kontrolünüz olmasa da, aktivite seviyenizle ne kadar kalori yakacağınızı kontrol edebilirsiniz" dedi.

ŞOK DİYETLER KASLARI ERİTEBİLİR

Prof. Dr. Onur Yaprak, kilo vermek için mücadele eden insanların genellikle yavaş bir metabolizmayı suçladıklarını belirterek, "Çoğu zaman, kilo almanızın nedeni yavaş metabolizmanız değil, yaktığınızdan daha fazla kalori yiyip içmenizdir. Şok diyetler ve diğer kalori kısıtlı diyetler metabolizmanızı yavaşlatabilir. Bazı diyetlerde vücudunuza enerji sağlamak için kasları parçalamak zorunda kalır. Kas kütleniz ne kadar düşükse metabolizmanız o kadar yavaşlar. Daha az kas ve daha yavaş bir metabolizma ile diyetten çıktıktan sonra vücut yağını geri almak çok daha kolay hale gelir" dedi.

Etiketler : Metabolizmayı hızlandıran öneriler ŞOK DİYETLER Prof. Dr. Onur Yaprak Vücutta kas kütlesi
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