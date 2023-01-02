Menopozda kemik kırığı riski artar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Çağlar Karabaş, kadınlarda menopoz sonrası kemik taraması ihmalinin kırıklara yol açabileceğini belirterek, "Menopoz sonrası kırık risklerinin önlemlerini almalıyız. Kırık riskleri ölümle sonuçlanabiliyor" dedi. Karabaş, "Kemik taraması, menopoz sonrası kadınlarda yapılması gereken bir tahlildir. Çünkü kemik erimesi, menopoz sonrası sinirlilik, sıcak basması gibi semptomlar görülebilir. Özellikle kemik erimesi bulgusu önemli bir sorundur, kırıklara neden olabilir. Özellikle omurga kırıkları başta olmak üzere kalça kırıkları, el bileği kırıkları gibi kırıklar görülebilir. Bu kırıklar normalde küçük bir travmayla oluşmayacak bir kırıkken, kemik erimesi ile kırıklarda daha sıklıkla oluşmaktadır. Bu önlenebilir bir durum. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda yapılacak tahlil ve tetkikler sonrasında mevcut durumlar telafi edilebilirse önlenebilir" diye konuştu.