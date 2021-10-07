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07 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00

Menepoz 40 yaş altında da başlayabilir

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Uzmanlar, kadınlarda yaşın ilerlemesi ile yumurtlamanın, bunun sonucunda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği dönem olan menopoz sürecinde östrojen üretiminin ciddi oranda azalması nedeniyle çeşitli semptomların geliştiğini söyledi.

Uzmanlar, kadınlarda yaşın ilerlemesi ile yumurtlamanın, bunun sonucunda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği dönem olan menopoz sürecinde östrojen üretiminin ciddi oranda azalması nedeniyle çeşitli semptomların geliştiğini söyledi. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan, bu dönemde kalp hastalıkları, damar sertliği, kemik ve eklem hastalıkları gibi bazı sağlık sorunlarının gelişme olasılığı olduğundan sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.

Op. Dr. Ercan, "Normal şartlarda kadınlarda menopozun, 40 veya 50'li yaşlardan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte bazı kadınlarda erken menopoz olarak adlandırılan durum ile 40 yaşın altında veya çok daha erken yaşlarda da menopoz başlayabiliyor. Menopoz sürecine girmiş olduğu tespit edilen kadınlarda sürecin doğal işleyişine bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar ve günlük yaşamı zorlaştıran semptomlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca değişen hormonal denge ile çeşitli hastalıklara yakalanma riski de arttığından menopoz döneminde kadınların tıbbi takip altında olması ve gerekli görülmesi halinde tedavi alması gerekiyor" dedi.

Etiketler : Uzmanı Op. Dr. Leyla Ercan menepoz 40 yaş altı
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