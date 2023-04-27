Meme ve kolon kanseri başı çekiyor

Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda meme, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanseri en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırayı alırken özellikle son yıllarda meme kanserinin gelişen tıbbi teknolojilerle birlikte korkulan hastalık grubu olmaktan uzaklaştığı belirtildi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, özellikle meme kanseri tedavisinde son yıllarda çok şeyin değiştiğini belirterek "Meme kanserinde başarı oranımız inanılmaz derecede arttı. Artık çok korktuğumuz bir hastalık grubu olmaktan uzaklaştı" dedi. İkinci sırada yer alan kolon kanseri konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Türkyılmaz, 45 yaş üzerinde olanların mutlaka kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini ifade ederek, "En sık görülen diğer kanser tipleri de kolon ve rektum kanserleridir. Kalın bağırsağın çıkış kısmında olana rektum kanseri diyoruz. Bunlar da çok sık görülmeye başlandı. Tümör eğer bağırsağın sol tarafındaysa daha çok hasta bize makattan kanama şikâyetiyle geliyor. Eğer yaşınız 45'in üzerindeyse mutlaka kolonoskopi ile değerlendirilmenizde mutlaka yarar var" diye uyardı.

