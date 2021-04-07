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07 Nisan 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 08:30:00

Meme kanserinin izlerini 'onarmak' mümkün

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Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, "Meme kanseri tedavisinde memenin tamamı veya bir kısmı alınabilir.

Meme kaybına bağlı olarak da hastalarda eksiklik duygusu, asimetri ve kadınsı davranışlarda azalma gözlemlenebilir. Rekonstrüksiyon yani onarımdaki amacımız ise kaybedilen memenin yeniden kazandırılması. Rekonstrüksiyonu kanser cerrahisi ile eş zamanlı olarak ya da kanser tedavisi sonrasında yapabiliyoruz" dedi. Prof. Dr. Karacaoğlan, kansere bağlı meme kaybının kadınlar üzerinde psikolojik tahribata neden olabildiğini belirterek "Meme dişiliğin sembolüdür. Ayrıca annelik ve emzirme duygusunun yaşandığı önemli bir organdır. Bu nedenle meme kadın bedeninin ayrılmaz bir parçasıdır. Meme kaybı eksiklik duygusu, asimetri ve kadınsı davranışlarda azalmaya yol açmaktadır. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Memenin tamamı veya bir kısmının alınmasıyla tedavi edilmektedir. Onarımda amaç, kaybedilen memenin yeniden kazandırılmasıdır. Meme kanserinde tedavi multidisipliner bir yaklaşımla uygulanır. Meme kanseri tedavisi genel cerrah, plastik cerrah, onkolog, radyasyon onkoloğu, psikiyatrist, psikolog gibi branşların ortak yaklaşımıyla yürütülür" dedi.

Etiketler : Meme kanseri İZLERİ ONARMA psikiyatrist psikolog
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