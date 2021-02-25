Meme kanserinin görülme sıklığı arttı
Kadınlar arasında en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara, "Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon yeni kanser olgusu ortaya çıkıyor. Kanser ölümlerin yaklaşık yüzde 12'si meme kanseri. Son 20 yılda meme kanseri sıklığı 2 kat arttı" dedi.
Meme kanseri belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Ara, "Kitle, ağrı, meme başında akıntı, memenin dik ve yukarıda görünmesi (forgue belirtisi), meme üzerindeki deride ödem, portakal kabuğu görünümü, deride ülserasyon ve ödem, meme başında retraksiyon (geri çekilme), meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolu erken tanı ve tedavi" diye konuştu. Ara, emzirme, ilk çocuğun 30 yaş öncesinde doğması, haftada 3 kez egzersiz yapmanın riski yüzde 35-40 azaltacağını anlattı.