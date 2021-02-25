Meme kanserinin görülme sıklığı arttı

Meme kanseri belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Ara, "Kitle, ağrı, meme başında akıntı, memenin dik ve yukarıda görünmesi (forgue belirtisi), meme üzerindeki deride ödem, portakal kabuğu görünümü, deride ülserasyon ve ödem, meme başında retraksiyon (geri çekilme), meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolu erken tanı ve tedavi" diye konuştu. Ara, emzirme, ilk çocuğun 30 yaş öncesinde doğması, haftada 3 kez egzersiz yapmanın riski yüzde 35-40 azaltacağını anlattı.

