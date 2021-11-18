Meme kanseri duygusal stres ile tekrarlayabilir

Bağışıklık sistemi ile tümör nüksü arasında yakın bir ilişki olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, duygusal ilişkilerin de bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi dolayısıyla meme kanseri nükslerinde etkili olabileceğinin yapılan bir araştırmayla tekrar ortaya konduğunu söyledi. ABD'de Ohio eyaletindeki araştırmacıların 139 meme kanserli hastanın sonuçlarını değerlendirip yayınladığı çalışmayla ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, meme kanserinde hem hastalığın oluşumunda hem de tedavide hastaların yakın çevresiyle olan duygusal ilişkilerinin ne denli etkili olduğunun bir kez daha ortaya konduğunu söyledi. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, "Sonuçlara bakıldığında, daha az duygusal stres yaşayan, evlerinde, evliliklerinde daha huzurlu ve mutlu bir ilişkiye sahip olan kadınların sonuçlarının diğer hasta grubuna kıyasla istatistiksel olarak daha iyi olduğu görülmüş. Dolayısıyla, daha mutlu ve huzurlu bir hayatın, evliliğin, ilişkinin, bağışıklık sistemi üzerine pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

