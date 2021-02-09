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09 Şubat 2021 Salı 12:55:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 13:14:00

Meme kanseri artık en sık görülen kanser türü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde en çok görülen kanser türünün artık akciğer kanseri değil, meme kanseri olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde en çok görülen kanser türünün artık akciğer kanseri değil, meme kanseri olduğunu açıkladı. Kadınlarda meme kanseri görülme hızındaki küçük artışların yıllardır bilindiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "Dünyada tütün kullanımı konusundaki bilinçlenme ve toplumdaki yasakların da artmasının etkisiyle meme kanseri orantısal olarak akciğer kanserinin üzerine çıkarak en sık görülen kanser türü oldu" açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Metin Çakmakçı "Meme kanserinin artış hızında muhtemelen hem menopoz belirtileri için hem de doğum kontrolü amaçlı gittikçe daha çok kullanılan hormonlar, daha ileri yaşlarda yapılan doğumlar ve bununla birlikte emzirme sürelerinin kısalmasının da rolü olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, meme kanseri riskini artıran menopoz sonrası obezite (şişmanlık), hareketsizlik ve sağlıksız beslenme de bildiğimiz risk faktörleri arasında. Hostes, hemşire, güvenlik görevlisi gibi gece çalışan kadınlarda da toplum ortalamasının biraz üzerinde meme kanseri görülüyor" diye konuştu.

Etiketler : meme kanseri kanser dünya sağlık örgütü
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