Melisaotlu kür cildi canlandırır

Halk arasında oğulotu olarak da bilinen Melisaotu, cildi güzelleştiriyor, kırışıklıkları önlüyor. Hazırlanan tonik cilde uygulandığında cildi gençleştirerek gerginleştirdiği biliniyor. Bunun için bir tas kaynamış suya, bir avuç melisa konulur, 10 dakika kadar yüz buhara tutulur, buhardan sonra yüz toniğiyle yüz yıkanır. Tonik yapmak için bir su bardağı kaynar suya, bir çorba kaşığı melisa konur. Üstü kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika tutulur, ateşten alınır, 20 dakika demlenir sonra süzülür. Düzenli olarak cilde uygulanır.

