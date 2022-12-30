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30 Aralık 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 09:00:00

Mega kazaların temelinde uykusuzluk yatıyor

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Uyku üzerine çalışmaları bulunan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, dünya genelindeki büyük çevre felaketleri ve binlerce insanın ölümüne yol açan "mega kazaların" birçoğunun temel nedeninin uykusuzluk olduğunu söyledi.

Uyku üzerine çalışmaları bulunan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, dünya genelindeki büyük çevre felaketleri ve binlerce insanın ölümüne yol açan "mega kazaların" birçoğunun temel nedeninin uykusuzluk olduğunu söyledi. Öztürk, süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte günde en az 7-8 saatlik uykunun erişkinler için yeterli olduğunun altını çizdi. Uykusuzluğun insan sağlığına pek çok olumsuz etkisinin olduğunu belirten Öztürk, dünya tarihine geçmiş büyük kazaların birçoğunun temelinde uykusuz kalan çalışanların rolü olduğuna işaret etti. Öztürk, uykusuz kalan kişilerin odaklanma ve kontrol sorunları yaşadığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Hindistan'daki Bhopal felaketi 1984 yılında oluyor, gaz sızıntısı nedeniyle 25 bin kişi ölüyor ve 500 binden fazla kişi etkileniyor. Tarihteki en kötü nükleer felaket olarak bildiğimiz Çernobil patlaması 1986 yılında oluyor ve 68 milyar dolarlık maliyet ortaya çıkıyor. O bölgenin temizlenmesi ancak 2067'de mümkün olacak. Exxon Valdez tanker faciasında tanker karaya oturuyor ve petrol okyanusa yayılıyor. Büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Bu mega kazaların ortak özelliği, resmi raporlarına baktığımız zaman tümünde o anda görevi başında çalışmakta olan kişinin uzamış uyanıklığa ya da uykusuz kalmaya bağlı olarak görev esnasında uyuduğu kayda geçmiştir. Hepsindeki ortak özellik bu, uykusuz kalmanın bedeli çok ağır olmuştur." Öztürk, direksiyon başında uyuklamaya bağlı olarak dünyada her yıl binlerce trafik kazası yaşandığını ve milyarlarca dolar maliyeti olduğunu da hatırlattı.

Etiketler : Mega kazalar Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Levent Öztürk
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