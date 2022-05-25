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25 Mayıs 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 08:30:00

Maymun çiçeği çocuklarda daha ciddi seyredebilir

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Maymun çiçeği hastalığının çocuklarda daha ciddi seyredebileceği uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, "Hastalık belirtileri 2-4 hafta sürer ve genellikle tedavi gerektirmeden kendi kendine iyileşir. Ancak hastalık şiddetli de seyredebilir ve akciğer enfeksiyonu, sepsis, beyin enfeksiyonu, kornea enfeksiyonu (körlüğe neden olabilir) gibi komplikasyonlara yol açabilir. Çocuklarda daha ciddi seyredebilir. Hastalık yüzde 3-6 arasında ölüme neden olabilmektedir" dedi.

Maymun çiçeği hastalığının çocuklarda daha ciddi seyredebileceği uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, "Hastalık belirtileri 2-4 hafta sürer ve genellikle tedavi gerektirmeden kendi kendine iyileşir. Ancak hastalık şiddetli de seyredebilir ve akciğer enfeksiyonu, sepsis, beyin enfeksiyonu, kornea enfeksiyonu (körlüğe neden olabilir) gibi komplikasyonlara yol açabilir. Çocuklarda daha ciddi seyredebilir. Hastalık yüzde 3-6 arasında ölüme neden olabilmektedir" dedi. Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu şunları anlattı: "Bu hastalığın belirtileri, 1980 yılında dünyada yok edildiği ilan edilen çiçek hastalığına (smallpox) benzerdir. Maymun çiçeği çiçek hastalığına göre daha az bulaşıcı ve daha hafif bir hastalıktır. Hastalık sıklıkla ateş, kas ağrısı, bitkinlik, deri döküntüsü ve lenf düğümlerinde büyüme ile kendini gösterir ve bir takım ciddi sorunlara yol açabilir. Döküntüler daha yoğun olarak yüz ve kol-bacaklarda görülür. Bu döküntüler ağız içi, göz kapağı mukozasında da görülebilir; ciltte düz olarak başlayıp ciltten kabarmalar ve içi sıvı dolu kesecikler ve iltihaplı yaralar şeklini alabilir. Hastalık belirtileri 2-4 hafta sürer ve genellikle tedavi gerektirmeden kendi kendine iyileşir. Ancak hastalık şiddetli de seyredebilir ve akciğer enfeksiyonu, sepsis, beyin enfeksiyonu, kornea enfeksiyonu (körlüğe neden olabilir) gibi komplikasyonlara yol açabilir. Ciddi vakalar daha çok çocuklarda görülür. Yüzde 3-6 arasında ölüme neden olabilmektedir."

Etiketler : Maymun çiçeği çocuklar Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu
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