Mavi ışık uykusuz bırakıp yoruyor
Telefon ve tabletlerin yaydığı mavi ışığın insan sağlığı için tamamen zararlı anlamına gelmediğine dikkat çeken uzmanlar, "Gündüz maruz kaldığımız mavi ışık insanların uyku-uyanıklık döngüsünün oluşmasına katkı sağlar. Gece teknolojik aletlerin yaydığı mavi ışık ise bu döngüyü bozabilir ve uyku problemlerine, gün içi yorgunluklara neden olabilir" dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu "İnsan gözü mavi ışığı filtrelemekte yeterli değildir ve maruz kaldığımız mavi ışığın tamamı gözün sinir tabakası olan retinaya ulaşmaktadır. Bu yüzden 'aşırı mavi ışık maruziyeti' uzun dönemde kalıcı retina hasarı oluşturabilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar mavi ışığın yalnızca göze etkili olmadığını; erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserini arttırıcı etkilerinin bile olabildiğini göstermektedir" dedi.