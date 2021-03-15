Mavi ışık uykusuz bırakıp yoruyor

Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu "İnsan gözü mavi ışığı filtrelemekte yeterli değildir ve maruz kaldığımız mavi ışığın tamamı gözün sinir tabakası olan retinaya ulaşmaktadır. Bu yüzden 'aşırı mavi ışık maruziyeti' uzun dönemde kalıcı retina hasarı oluşturabilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar mavi ışığın yalnızca göze etkili olmadığını; erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserini arttırıcı etkilerinin bile olabildiğini göstermektedir" dedi.

