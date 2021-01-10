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10 Ocak 2021 Pazar 22:55:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 09:38:00

Mavi ışık çocuklarda migrene neden olur

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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci nedeniyle evde kalan çocuklar uzun süre bilgisayar ekranına maruz kaldı.

Son dönemde baş ağrısı şikâyeti ile çocuk nöroloji polikliniklerine başvuran çocuk sayılarında gözle görülür bir artış izlendiğini kaydeden Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nezir Özgün, "Migren sanılanın aksine ileri yaş hastalığı değil. Ailelere çocuklarının zorunlu haller dışında ekran karşısında kalma süresini mümkün olduğunca kısıtlamalarını öneriyorum" dedi. Migrende ve gerilim tipi baş ağrısında fotofobi dediğimiz ışık hassasiyeti vardır. Ekran ışığına maruziyetin migreni tetiklediğine dikkat çeken Doç. Dr. Nezir Özgün, "Işık hassasiyeti çocuklarda baş ağrılarını tetikleyebilir. Baş ağrısından ayrı olarak uyku sorunlarına da yol açabilir. Özellikle uyku saatlerinden önce ekran ve ışık maruziyeti nedeniyle uyku hormonu melatoninin azalmasına yol açabilir. Uyku düzensizlikleri ve problemleri de migren ağrılarını daha da artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : mavi ışık migren çocuk
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