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03 Haziran 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 08:30:00

Maskeyi çene altına takmak SİVİLCE NEDENİ

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Uzmanlar, burun altına indirilen ve çeneye takılan maskelerin bu bölgelerde sivilce oluşturduğunu söyledi.

Prof. Dr. Murat Borlu, "Maskenin burun altına indirilmesi, çeneye takılması, lastiğin de gücüyle buralarda basınç oluşturup sivilceye neden oluyor. Mümkün olan ortamlarda maskeyi çıkarıp havalandırmak son derece önemli. Maskenin altına yağlı tabaka oluşturucu kozmetik veya doğal olduğu söylenen hiçbir ürün fazla kullanılmamalı çünkü maskeyle birlikte onun deriye geçişi kat ve kat fazla oluyor. Yani normalde 1 birim kullandığınız şey 20 birim kullanmışsınız gibi fazla etkileşime neden olabiliyor. Özellikle deterjan ve sabun gibi şeylerle uğraşıp iyi durulamadan maske taktığınızda egzama gibi hastalıkların görülme riski artıyor. Durulamaya, kurulamaya, nefes aldırmaya dikkat etmek gerekiyor çünkü kapalı ortamlar her zaman deriyi sıkıntıya sokar. Havalandırmak, o bölgeye kimyasal veya doğal malzemelerle temas etmemek son derece önemli" dedi.

Etiketler : Maskeyi çene altına takmak SİVİLCE NEDENİ Prof. Dr. Murat Borlu
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