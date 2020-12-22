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22 Aralık 2020 Salı 23:19:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 17:42:00

Maskelerin yüzde kapatamadığı bölgelere estetik talebi arttı

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Koronavirüs salgını ile hayatımıza giren hijyenik maskeler, sosyal yaşamda bulaş riskini büyük ölçüde önlediğinden hayati önem taşıyor.

Aşı uygulamaları başlasa dahi uzun bir süre daha aramızda olacak maskeler, yalnızca sosyal yaşamı değil, günümüz estetik kaygılarını da etkiliyor. Maskelerin altında kalan dudak, burun, çene gibi yüz bölgeleri için olan estetik taleplerinin yerini artık daha çok ön planda olan göz çevresi ve alın estetiğine bıraktığını söyleyen Estetik Cerrahı Op. Dr. Reşit Burak Kayan “Odak noktalarımız değişti, yeni odak noktalarımız maskenin kapatamadığı alanlar; gözlerimiz, göz çevremiz, kaşlarımız, elmacık kemiklerimiz ve alnımız haline geldi. Aynı zamanda maskenin yapılacak bazı estetik müdahalelerin sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği kaygısını haklı olarak taşıyanlar da var. Zira burun estetiği sonrası erken dönemde yanlış maske kullanımı ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Yanlış kaynama ve burun ucu düşüklüğü bunların başında geliyor” diye uyardı. Pandemi sürecinde, geçmişte görünümünden rahatsız olunan dudak, burun veya çene ucu gibi bölgelere yönelik estetik taleplerinin ertelendiğine dikkat çeken Op. Dr. Reşit Burak Kayan, botoks ve alın estetiği uygulamalarına yönelim olduğunu söyledi.  

Etiketler : Reşit Burak Kayan maske estetik sağlık
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