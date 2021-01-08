Maske hastalığı: Maskne

Uzun süre boyunca giyilen koruyucu ekipman ile (kask, maske vb.) mekanik nedenle gelişen aknelere 'maskne' deniliyor. Maskeler sıcaklığı artırır, sürtünme ve gözeneklerde tıkanıklık yaparlar ve nefes alma, terleme ve konuşmak gibi çevresel faktörlerde nemi artırırlar ve bu şekilde akneye davetiye çıkar. Porlar tıkanarak sivilce ve kistik akne oluşur. Uzun süren ciltte oluşan tıkanıklık, sıcaklık ve terlemeyle birlikte yine kuruluk, kaşıntı ve soyulma da yapabilir. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, dermatoloji bölümünden Uzm. Dr. Zahide Eriş Eken "Allerjik kontakt egzema; Bazı maskeler kimyasal içerdiği için alerjik reaksiyona yol açabilirler. Polipropilen cerrahi maskelerde formaldehid ve bronopol bulunabilir. Rozasea; Normalde sıcaklık ve stresle artan rozasea hastalarında maske giyimi durumu şiddetlendirebilir. Seboreik yani yağlı egzema; maskeler ciltte inflamasyonla birlikte pullanma ve inatçı kepeklenme yapabilir. Kıl kökü iltihabı; kıl kökleri bakterilerle enfekte olursa gelişebilir" dedi.

CİLDİ İYİ TEMİZLEMELİ



'Peki bu problemleri nasıl önleyebiliriz?' sorusuna karşılık Uzm. Dr. Zahide Eriş Eken, "Öncelikle cildinizi iyi temizleyin. Cildinize uygun parfüm ve yağ içermeyen bir temizleyici ile cildinizi temizleyerek yıkayınız. Maskeyi takmadan önce cildiniz mutlaka temiz olmalı. Nemlendirici kullanın; bu cildinizi sadece nemlendirmez, aynı zamanda maske ile aranızda bir bariyer oluşturur ve sürtünmeyi önler. Uygun nemlendiriciler seramid, hyaluronik asit veya dimetikon içerirler. Parfüm içerenlerden uzak durmak gerekir. Makyajınızı temizleyin; Maskeli iken aşırı makyaj yapılınca ciltteki porlar tıkanır. Makyaj kalıntıları maskenizin kirlenerek enfeksiyona zemin hazırlamasına yol açar.

Maskenizi yıkayın; pamuk maske takıyorsanız maskenizi her takmadan sonra kir ve yağdan arındırmak için yıkayın. Sert ürünlerden uzak durun. Özellikle medikal tedavilerden benzoil peroksit, retinol ve salisilik asit içerenler maske altında daha irritan olabilir, bunlardan uzak durun.

Hangi ürünü ve ne kadar miktarda kullandığınızla ilgili dikkatli olun" şeklinde önerilerde bulundu.

NEMLENDİRİCİ KULLANIMI ÖNEMLİ



Uzm. Dr. Zahide Eriş Eken "Maskne için; maske takmadan önceki rutininiz glikolik asit içeren bir cilt temizleyicisi ve komedon oluşturmayan bir nemlendirici olabilir. Evde maskenizi çıkardığınızda cildinizi tamamen arındırın. Tabiki düzelmezse bir dermatoloji uzmanından görüş alınız. Kuru cilt için; maske takmadan önce nemlendiricinizi her zaman sürün. Maskeyi çıkardıktan sonra nemlendiriciyi iyice temizleyin ve çıkarın ve gece kreminizi sürün. Doğal içerikli olduğu belirtilen nemlendiriciler dahi alerjik içerikli olabilir bunlara karşı dikkatli olun" diye konuştu.

PANDEMİYE ÖZEL AKNE GİDERİCİ DOĞAL YÖNTEMLER



Evde akneden kurtulmanın yolu limondan geçer. Limon doğal bir antibakteriyeldir. Limonda bulunan sitrik asit, cilt üzerinde biriken aşırı yağdan kurtulmanıza yardımcı olur. Ölü deriyi temizler. Limon C vitamini açısından zengindir, ciltte kolajen üretimini arttırır ve yeni cilt hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Askorbik asit gözenekleri küçültmeye yardımcı olur. Limon zengin antioksidanlar ile cilt hasarını önler. Akne izlerinin yanı sıra koyu renk lekelerin azaltılmasına da yardımcı olur.

Limon suyu güçlü bir bileşendir, cildinizin hassasiyetini kontrol etmeniz gerekir. Bileğinize 2 veya 3 damla limon suyu damlatın ve 15 dakika bekletin. Kızarıklığa veya kaşıntıya neden olmazsa, çözümlere başlayabilirsiniz. Cildinize uymuyorsa, başka çözüm yollarına bakmak gerekir ve dermatoloji uzmanınız ile görüşmeniz gerekir. Saf limon suyu, cildiniz aşırı duyarlı olmadıkça kullanabilirsiniz. Limon suyunu bir kaba alıp pamuğu batırarak cilde sürün. Limon suyu cildinizde kuruduğunda yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici uygulamayı unutmayın. Akneler geçene kadar her gün 1 kez yapılabilir.

TARÇIN VE LİMON ETKİSİ



Tarçın ve limon, sivilce tedavisinde kullanılabilecek güçlü antibakteriyel maddelerdir. Tarçın, sağlıklı bir cilt tabakası ortaya çıkarmak için hafif peeling yapar ciltte.

2 yemek kaşığı taze limon suyu ve 1 çorba kaşığı tarçını karıştırıp aknelerin üzerine uygulayın. 15-20 dakika bekletip ılık su ile durulayın, nemlendirici uygulayın ve haftada 2-3 kez tekrarlayın.

ZERDEÇAL SİVİLCEDEN KORUR



Zerdeçal ve limon, zerdeçal ağrı ve iltihaplanmayı azaltabilen güçlü bir anti-inflamatuardır ayrıca antibakteriyel ve antioksidandır. Limon ile birleştiğinde, akne oluşumlarını azaltmaya ve cildi temizlemeye yardımcı olur. 1 çorba kaşığı zerdeçal ve 1 limon suyunu iyice karıştırın. Sivilceli bölgeye uygulayın ve 15 dakika bekletip cildinizi durulayın. Sivilcelerden kurtulmak için haftada 2 veya 3 defa bu karışımı kullanın.

KARBONATI DA DENEYİN



Karbonat ve limon, karbonat ve limonun gazlı kombinasyonu cildi temizlerken gözenekleri açar ve aynı zamanda anti-inflamatuar etkilidir. Limon cildin yağlanmasını engeller ve tıkanmış gözeneklerdeki bakteriyi temizler. 1 çorba kaşığı limon ve 1 çorba kaşığı karbonatı karıştırıp sürün fakat cildiniz üzerinde 10 dakikadan fazla bekletmeyin. Hafifçe masaj yaparak soğuk su ile durulayın. 3 hafta boyunca haftada 1-2 kez uygulayın.

BAL VE SÜT KARIŞIMI



Bal, limon ve süt, bal ve limon antibakteriyel olarak çalışırken, süt cildi temizlemeye ve rahatlatmaya yardımcı olur. Yarım fincan süt, 2 yemek kaşığı bal, 1 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın ve bir pamuk yardımıyla cilt üzerine uygulayın. 20 dakika kadar bekletin, sonra ılık suyla durulayın. Hafif bir nemlendirici uygulayarak bitirin. 3 hafta boyunca her gün uygulayabilirsiniz.

TAHRİŞ OLAN CİLDE SALATALIK MASKESİ



Salatalık ve limon, yüksek su içeriği ile cildi yeniler ve besler. Ayrıca sivilceden tahriş olmuş cildi yatıştırır ve sıkılaştırır. 1 limon suyu ve 1 püre haline getirilmiş salatalık karışımı cilt üzerine uygulanır ve 20 dakika bekletilir, ardından soğuk su ile durulayın. İstediğiniz sonucu alana kadar her gün uygulayın.

SİVİLCELERE YOĞURT



Yoğurt ve limon, yoğurt sivilceleri tedavi edebilen güçlü antibakteriyel maddedir. Yoğurt limon ile birlikte cilt temizleyicisi olarak çalışan laktik asit içerir. Ayrıca, tahriş olmuş cilde nemlendirici bir etki kazandırmak için limonun sertliğine karşı koyar. Yarım limon, Yarım fincan yoğurt karıştırıp cilde sürün 10 dakika bekletip soğuk su ile durulayın. Haftada 2 veya 3 kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

HASSAS CİLDE GÜL SUYU TONİĞİ



Gül suyu ve limon, gül suyu anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Limon ile birleştiğinde, limon suyunun asitliğini sulandırmaya yardımcı olur ve hassas ciltler için bile uygundur.

1 çorba kaşığı limon suyu ve 1 çorba kaşığı gül suyunu karıştırın. Bir pamuk yardımı ile cilde uygulayın 20 dakika sonra soğuk su ile durulayın. İstenilen sonucu elde edene kadar her gün tekrarlayın. Aloe vera ve limon, aloe veranın cilde birçok faydasının olduğunu biliyoruz. Limonun deriye olan sert etkilerini azaltır, parlak ve lekesiz bir cilt kazandırır. 1 çorba kaşığı aloe vera, 1 çorba kaşığı limon suyunu birleştirip cilde uygulayın. 15 dakika bekletip soğuk su ile durulayın. Her gün uygulanabilir.