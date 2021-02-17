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17 Şubat 2021 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 17:20:00

Maske alerjisine karşı önlem alın

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Uzmanlar, koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan maskelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, maske kullanımının nemlenme ve havasız kalma dolayısıyla akne oluşumuna sebep olabildiğini belirtti. Kartal, "Bunun yanı sıra, daha önceden bir cilt hastalığı varsa, örneğin halk arasında 'gül hastalığı' denilen bir hatalığı varsa, bununla ilgili alevlenme yapabiliyor. Maske kullanımında tahriş olabiliyor. Burada bir kızarım, kaşınma oluyor. Bu da enfeksiyonlara dönüşebiliyor. Cerrahi maskeler 'elyaf' denilen maddeden oluşuyor. Bir araya getirme ya da örme yöntemi ile maskeler bu şekli alıyor. Bu elyaflar bir araya getirilirken de bazı kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Bunlara bağlı da bir temas alerjisi görebiliyoruz. Maskeleri alırken bakanlık onayından geçmiş olan maskeleri kullanmak lazım. Bakanlık onaylı maskelerde kullanılan kimyasalın belli bir oranı geçmemesine dikkat ediliyor" dedi. Prof. Dr. Akın, kullanılan maske sebebiyle ciltte alerjik reaksiyonların görülebileceğini belirterek, "Tıbbi maske kullanılması önemlidir. Tıbbi maske dediğimiz, şu anda dışarıda satılan ve fiyatı 35 kuruş ile 1 lira arasında değişen maskelerdir. Maske sebebiyle cilt reaksiyon veriyorsa eğer, o bölgeyi zaman zaman antialerjik kremler ile desteklemek lazım. Buna rağmen reaksiyon vermeye devam ediyorsa, maske türünü değiştirmek lazım" ifadesini kullandı.

Etiketler : selda pelin kartal koronavirüs kovid-19
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