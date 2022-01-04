Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan 10 hastalık

Magnezyum minerali vücutta kendiliğinden üretilmediğinden besin ve ilaç yoluyla yeterli dozlarda alınması gerekiyor. Uygun dozlarda alınmadığı takdirde magnezyum eksikliği pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor.

Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmek için Magnezyum'a (Mg) ihtiyaç duyuyor. Özellikle kemik ve diş oluşumu, sinir iletisi, kas kasılması ve enzim aktivasyonu ile enerji üretiminde magnezyumun önemli görevleri bulunuyor. Magnezyum minerali vücutta kendiliğinden üretilmediğinden besin ve ilaç yoluyla yeterli dozlarda alınması gerekiyor. Uygun dozlarda alınmadığı takdirde magnezyum eksikliği pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. İrem Özçelik, "Magnezyum (Mg) vücutta en çok bulunan 4. katyondur. Vücudun işlevleri için önemli bir mineraldir. İnce bağırsaktan emilir ve böbrekten atılır. İnsan vücudu magnezyum mineralini kendisi üretemediği için bu mineral kaynağının gıda ya da ilaç takviyesi gibi yollar ile alınması gerekmektedir. Vücutta kullanılan magnezyumun hemen hemen yüzde 60'ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken, yüzde 39'u ise yumuşak dokularda bulunmaktadır. Oranı çok düşük olmakla birlikte % 1'lik bir kısım da kanda yer almaktadır. Magnezyum en yaşamsal organlar olan beyin ve kalpte diğer organlara oranla daha önemli yoğunlukta bulunmaktadır" dedi.

MİGREN ATAKLARININ NEDENİ OLABİLİR

Plazma Mg düzeyi, hücre içi Mg düzeyi ve toplam vücut Mg düzeyi birbiriyle yakın ilişkili değildir ancak ciddi plazma düzeyindeki azalma vücut depolarının azaldığını gösterir. Düşük magnezyum seviyesi kısa vadede belirtilere neden olmasa da tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır. Düşük magnezyum seviyesi, osteoporoz için de bir risk faktörüdür. Ayrıca magnezyum eksikliği iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, halsizlik, saç dökülmesi, kabızlık, kas krampları, fibromiyalji ve konsantrasyon eksikliğine de neden olmaktadır.

ANTİBİYOTİKLER DE EKSİKLİĞE NEDEN OLUR

Magnezyum eksikliğine neden olan etkenler şöyle sıralanıyor: Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı, Tip 2 diyabet, gebelik ve emzirme dönemi (süt üretiminde Magnezyum ihtiyaç artar), bağırsak, böbrek, karaciğer hastalıkları, uzun süreli antibiyotik kullanımı, idrar söktürücü ilaç kullanımı, yanlış ve yetersiz beslenme ve stresli bir yaşam, ileri yaş.

TANSİYON VE DEPRESYONU TETİKLER

Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyar. Bu nedenle magnezyum eksikliğinde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Magnezyum eksikliği sonucu bu hastalıklara dikkat: Osteoporoz (kemik erimesi-d vitamini metabolizmasında görev alır) Tip 2 diyabet (insülin metabolizmasında rol alır), hipoglisemi, astım atakları, hipertansiyon, depresyon, kalp rahatsızlıkları, huzursuz bacak sendromu, solunum rahatsızlıkları, migren semptomlarında artış.

DOĞRU ZAMANDA MÜDAHALE EDİLMELİ

Magnezyum eksikliğinin tedavisinde, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multi-vitaminler kullanılabilir. Eksikliğin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Yüksek oranda magnezyum içeren besinler tüketmek, sigara ve alkolü bırakmak da tedavi planının içerisinde yer almalıdır. Magnezyum kritik seviyeye düştüğünde hekimler tarafından yüksek miktarda takviye olarak alınması tedavi amaçlı olarak önerilebilir. Hastanın ihtiyacının kalmadığı durumlarda takviye alımı bırakılmalıdır.