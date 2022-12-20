Magnezyum eksikliği iştahsızlık yapar

Magnezyumun vücutta önemli rol oynayan bir mineral olduğunu ifade eden Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Dündar Güngör; "Magnezyum vücudumuzda birçok organın fonksiyonlarında görev olan önemli bir mineral olmakla beraber, hücre içinde daha yoğun bulunan bir mineraldir. Muayeneye gelen hastalarımıza mutlaka magnezyum testleri yapıyoruz. Genellikle intravasküler dediğimiz damar içi magnezyumunu ölçüyoruz. Bu eritrositler dediğimiz kan hücrelerinde ve diğer hücrelerde daha çok bulunmaktadır. Yani vücuttaki magnezyumun yüzde 99'u hücre içi, yüzde 1'i ise hücre dışındadır. Magnezyum vücudumuzda enzim kofaktör dediğimiz şekilde etki eder. Yani magnezyumun olmadığı ortamlarda vücuttaki birçok reaksiyonun oluşumu engellenir. Vücutta bulunduğu ortamlarda ise bu enzimlerin çalışmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla birçok organın rahatlıkla çalışmasını sağlar" şeklinde ifade etti.

