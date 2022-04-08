Maden suyu susama hissini geciktiriyor

Ramazanda uzun süren açlık ve azalan öğünler nedeniyle besinler kadar içilen içeceklerin de önemli olduğunu belirten Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, "Maden suyu karbondioksit içeriği mide salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırmaktadır. Magnezyum bakımından zengin olan maden suları öğünler sonrası yükselen kan şekerinin dengelenmesini destekleyici özelliktedir" dedi. "Özellikle, maden suyu tercih edildiğinde vücut için gerekli olan besin ögeleri alınabilmekte ve sindirim sonrası yaşanan hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar ortadan kalkabilmektedir" diyen Dr. Şule Aktaç, "Maden suyu, ramazanda su ihtiyacını karşılarken, içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, sodyum, demir ve çinko ile mineral eksikliklerini de giderdiği için özellikle iftarda tercih edilse de sahur için de uygundur. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen bireylerde daha fazla olmakla birlikte besin alımı günlük sıvı alımının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının karşılanmasında doğru içeceklerin tercih edilmesi, besinlerle alınamayan vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınmasına da yardımcı olur. Maden suyu ayrıca içindeki karbondioksit ile; tat tomurcukları üzerindeki hafif anestezik etkisiyle daha fazla susuzluk giderici etkisi bulunmaktadır" diye konuştu.

