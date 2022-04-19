Maden suyu oruç tutarken yorgunluk hissini alıyor

Maden suları, içeriğindeki zengin mineral yapısıyla Ramazan ayında oruç tutanların yorgunluk şikayetlerini azaltmada değerli katkılar sunuyor. Doç. Dr. Muhammet Emin Çam maden sularında bulunan bikarbonat ve magnezyumun enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. Doç. Dr. Emin Çam şu bilgileri aktardı: "İnsülinin reseptörüne bağlanması ile glukozun kas hücresine alınması, karaciğerde glikojen yağ dokusunda ise lipid sentezi tetiklenmiş olur. Ancak vücut içerisinde insülin direnci geliştiği zaman insülin üretimi olmasına rağmen insülin reseptörlerine bağlanamaz ve glukoz hücre içine alınamayarak kan glukoz seviyesi artar. Vücut içerisindeki glukoz dengesinin ayarlanmasında görev alan iki önemli mineral ise bikarbonat ve magnezyumdur." İnsan vücudunun günlük olarak ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesi için ihtiyaç duyulan magnezyum ve bikarbonatın alınması adına maden sularının oldukça değerli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Muhammet Emin Çam şöyle konuştu: "Özellikle Ramazan ayında vücudumuzun ihtiyacı olan enerjinin karşılanması ve oldukça dikkat edilmesi gereken glukoz metabolizması dengesinin korunması için günlük olarak ihtiyaç duyulan magnezyum ve bikarbonatın alınması çok önemlidir. Bu sebeple düzenli maden suyu tüketilerek sadece bu mineralleri değil vücutta fonksiyonel öneme sahip kalsiyum, potasyum, sodyum, klorür gibi diğer mineraller de doğal yoldan kolayca yerine konulmuş olur."

