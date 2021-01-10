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10 Ocak 2021 Pazar 22:52:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 09:37:00

Maden suyu, Alzheimer'dan koruyor

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Uzmanlar, maden suyunda bulunan silikatın, Alzheimer hastalığını azaltıcı etkilerinin olduğunu söyledi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, "Alzheimer’ın sebep olduğu hücre yıkımında o yıkılan hücrelerin içinde alüminyum birikiyor. Günlük su tüketimimizde gerçek anlamda oldukça yüksek miktarda alüminyum var. Suyun akışkanlığı ile ilgili bir mineral yani neredeyse içinde alüminyum olmayan su yok. Bu alüminyumun birikmesini durdurmanın da bir yolu var. Bununla ilgili çalışmalar gösteriyor ki, silikat neden maddenin vücutta alüminyumun birikmesini engellediği belirtildi. Bununla da ilgili maden suları önümüze çıkıyor. Maden sularında silikatın bulunduğu tespit ediliyor. Özellikle maden suyunu düzenli tüketen kişilerde bilişsel fonksiyonlarında yıkımın daha geç ortaya çıktığı gösterildi. Bu süreci geciktirebilecek bir seçenek olarak maden suyu tüketimi ön plana çıkıyor. Silikatlı olması önemli, her maden suyunda istenilen düzeyde silikat olmuyor. Uzun vadede maden suyu tüketmek, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabilir. Bunun destekleyen çalışmalar var. '2 gün içtim' ile olmaz; bunun yıllarca yapılacak bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor” dedi.

Etiketler : Alzheimer nöroloji maden suyu
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