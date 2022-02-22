Lohusalık depresyonu bebeği de etkiliyor

Doğumdan sonra ilk dört hafta içinde ortaya çıkan lohusalık depresyonu, annenin suçluluk, tükenmişlik, yüksek kaygı, uyku sorunları yaşamasıyla kendi gösteriyor. Bu dönemde anne bebeğiyle bağ kurmakta zorlandığı için bebeğini ihmal edebiliyor. Hem hamilelik hem de lohusalık döneminde kadınlarda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik bakımdan birçok farklılık görülüyor. Çoğu anne adayı ya da anne bu farklılıklara rahatlıkla alışabilirken, kimileri ise bu değişimlere uyum sağlayamıyor. Bebeğin doğması ile anneler için bu durum pozitif yönde ve tatmin edici bir yaşamsal standart olsa bile, bazı anneler için duygusal dengeyi sağlayamadıklarında psikolojik olarak sorunlara yol açıyor. Psk. Tuğçe Giray, "Bu dönemde her anne ve anne adayı için hafif olarak veya yoğun bir şekilde kaygı yaşanması muhtemeldir. Genellikle anneler bu değişimlere ayak uydurabilmektedir fakat bir kısmının ise yoğun depresyon evresinin getirmiş olduğu duygu ve durum bozukluğu ile baş edememesi de görülebilmektedir. Bu gibi durum yaşayan yeni doğum yapmış annelerin geç kalmadan psikolojik destek almaktan çekinmeyerek bir uzmana başvurması gerekir" diyor.

