VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler açıklandı!
HÜRKUŞ HYEU "Tip Sertifikası"nı aldı
3 bin 500 yıllık!
Kovid-19 Kısıtlamalarını kaldırıyor
Biden'dan Zelenskiy'e şaka gibi öneri
AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın kararına tepk
Rusya Ukrayna'ya giriyor!
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
BMGK "acil" toplandı
Evlilik teklifi yolda geldi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 22 Şubat
Kalbini seven hamur işinden uzak dursun
Lohusalık depresyonu bebeği de etkiliyor
Omicron takıntı hastalığını tetikledi
Migren ağrısını aşıyla önlemek mümkün
Dikkat! Dar kıyafetler kıl dönmesi yapabilir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
RTÜK, internet yayını yapan üç haber sitesini uyardı
ABD, Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geri geliyor
Johnson, yasal zorunluğun kaldırılacağını duyurdu
22 Şubat 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 09:00:00

Lohusalık depresyonu bebeği de etkiliyor

ABONE OL

Doğumdan sonra ilk dört hafta içinde ortaya çıkan lohusalık depresyonu, annenin suçluluk, tükenmişlik, yüksek kaygı, uyku sorunları yaşamasıyla kendi gösteriyor.

Doğumdan sonra ilk dört hafta içinde ortaya çıkan lohusalık depresyonu, annenin suçluluk, tükenmişlik, yüksek kaygı, uyku sorunları yaşamasıyla kendi gösteriyor. Bu dönemde anne bebeğiyle bağ kurmakta zorlandığı için bebeğini ihmal edebiliyor. Hem hamilelik hem de lohusalık döneminde kadınlarda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik bakımdan birçok farklılık görülüyor. Çoğu anne adayı ya da anne bu farklılıklara rahatlıkla alışabilirken, kimileri ise bu değişimlere uyum sağlayamıyor. Bebeğin doğması ile anneler için bu durum pozitif yönde ve tatmin edici bir yaşamsal standart olsa bile, bazı anneler için duygusal dengeyi sağlayamadıklarında psikolojik olarak sorunlara yol açıyor. Psk. Tuğçe Giray, "Bu dönemde her anne ve anne adayı için hafif olarak veya yoğun bir şekilde kaygı yaşanması muhtemeldir. Genellikle anneler bu değişimlere ayak uydurabilmektedir fakat bir kısmının ise yoğun depresyon evresinin getirmiş olduğu duygu ve durum bozukluğu ile baş edememesi de görülebilmektedir. Bu gibi durum yaşayan yeni doğum yapmış annelerin geç kalmadan psikolojik destek almaktan çekinmeyerek bir uzmana başvurması gerekir" diyor.

Etiketler : Lohusalık depresyonu Psk. Tuğçe Giray hamilelik hem de lohusalık dönemi
Mahkum'un Sinyor'u

Mahkum'un Sinyor'u
Instagram'ı olan erkek istemem

Instagram'ı olan erkek istemem
Deterjandan servet kazandı

Deterjandan servet kazandı
Konuk olarak döndü

Konuk olarak döndü
Yeni adresi Netflix

Yeni adresi Netflix
Çocuklara alışveriş

Çocuklara alışveriş
Yine hastanelik oldu

Yine hastanelik oldu
Aşk dönüşüm değil gelişim

Aşk dönüşüm değil gelişim
Kazanıyorum harcıyorum

Kazanıyorum harcıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER