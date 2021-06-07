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07 Haziran 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 08:00:00

LENFOMANIN TAKLİT YETENEĞİ VAR

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Vücudumuzdaki lenf bezlerinden kaynaklanan kanser türü olan lenfoma, ilerlemiş dönemlerinde tanı almada sıkıntı yaşanmazken erken dönemlerde birçok farklı tabloyu taklit edebileceği için tanıda gecikmelere neden olabiliyor.

Vücudumuzdaki lenf bezlerinden kaynaklanan kanser türü olan lenfoma, ilerlemiş dönemlerinde tanı almada sıkıntı yaşanmazken erken dönemlerde birçok farklı tabloyu taklit edebileceği için tanıda gecikmelere neden olabiliyor.

Lenfomalar vücudumuzda lenf bezlerinden veya diğer lenfoid dokulardan kaynaklanan kanser türüdür. Teşhis edilemeyen hastalıkların lenfoma açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Liv Hospital İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, "Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde tanı almada sıkıntı yaşanmazken erken dönemlerde birçok farklı tabloyu taklit edebileceği için tanıda gecikmelere neden olabilir" diyor.

LİPOM (YAĞ BEZESİ)

Bazı hastalar muayene esnasında birkaç ay öncesinde eliyle hissettiği küçük şişlikler olduğu ve yağ bezesi zannettiği için önemsemediğini söylüyor. Peki, biz bunların ayrımını nasıl yapabiliriz? Özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde olan; elimizin altında hareket ettirmekte zorlandığımız ve lastik kıvamında şişlik olduğunda olası lenfoma açısından hekiminize ya da hematoloji bölümüne başvurmakta fayda var.

ENFEKSİYON

Bazı hastalar uzun süre "kanda enfeksiyon, iltihap var" cümleleri ile farklı antibiyotik tedavileri alıyor. Lenfoma hastalarında sedimantasyon yüksekliği ve CRP artışı sıkça görülebilir. Lenfoma hastalarında "B semptomları'' içinde sayılan ateş yüksekliği özellikle aralıklı olarak görülebilir. Bu ateş yüksekliklerinin de eşlik etmesi enfeksiyon ile karışmasına katkı sağlar.

KANSIZLIK

Toplumda özellikle kadınlarda sıkça rastlanılan kansızlık problemi maalesef önemsiz gibi düşünülerek sebebine yönelik tetkikler tamamlanmadan hastalara kan ilaçları verilebiliyor. Lenfoma hastalarında gördüğümüz ve prognoz yani tedavi sonucu ile direkt ilişkili bir parametre olan anemi varlığı, bazen erken dönemde ilk bulgular arasında yer alabilir. Kalın bağırsak ve mide kanserlerinde de sıkça rastladığımız aneminin bu sebeplerden ötürü kesinlikle sebebi ortaya konmalıdır.

AŞIRI TERLEME

Lenfoma hastalarında "B semptomları'' olarak değerlendirilen şikayetler arasında sıkça rastladığımız aşırı terleme özellikle gece olur. Bu terlemeler kıyafet değiştirecek hatta yatakta çarşaf ıslanacak düzeye ulaşabilir. Özellikle yaz aylarında sıcaklık ile artan terleme ile gözden kaçar ve gecikmelere neden olabilir.

MİDE SORUNLARI

Lenfoma evresi ilerledikçe artan kilo kaybı hastalarımızın büyük kısmında görülüyor. Altı ay içerisinde istemsiz olarak yüzde 10'luk bir kayıp kesinlikle ihmal edilmemelidir. Özellikle dalağın büyüyerek mideye bası yapması nedeniyle erken doyma da başlar. Kilo kaybı ve erken doyma mide şikayetine bağlanıp bu yönde tetkik ve tedavi yapılabiliyor ve lenfoma gözden kaçabilir.

Etiketler : LENFOMANIN TAKLİT YETENEĞİ Lenfoma evresi Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu
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