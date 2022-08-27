'lejyoner' hastalığını griple karıştırmayın

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, grip belirtileri gösteren lejyoner hastalığına dikkat çekerek, "Bu hastalığın temel özelliği, havuzlardan ve klimalardan insanlara bulaşmasıdır. Bunun için dikkat edilmesi gereken şeyler klimaların ve havuzların yeterince temizlenmesidir. Ayrıca klima ayarını çok sıcaktan birdenbire çok soğuk dereceye getirmeyin. Doğrudan klima rüzgarına maruz kalmayın" dedi. Belirtilerin öksürük, çok şiddetli kas ağrıları, ateş gibi normal griple aynı belirtiler olduğuna değinen Dr. Turan "Bu bakteri klima suları, havuz ve kaplıcalar, soğutma sistemleri kullanan tesisler, özetle durgun ve beklemiş sularda üreyebiliyor. Özellikle sıcakta ve nemli ortamda da daha rahat üreme imkanı buluyor, bu da hastalığın yazın görülme sıklığını artırıyor. Kişilerde yüksek ateş, halsizlik ve ishal ile akciğer enfeksiyonlarına hatta ölüme götürebiliyor" diye konuştu.

