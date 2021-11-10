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10 Kasım 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 09:30:00

Kuşburnu içmek böbrekleri korur

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Soğuk algınlığı ve gribe çare olduğu bilinen 'kuşburnu çayı' aynı zamanda böbrekleri koruyor.

Soğuk algınlığı ve gribe çare olduğu bilinen 'kuşburnu çayı' aynı zamanda böbrekleri koruyor.

Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini bakımından dünyanın en zengin meyvesidi layarak solunum yolu, kanser, kolesterol, şeker ve böbrek rahatsızlığında etkilidir. C vitamini dışında A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de barındırır ve sodyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, demir, çinko ve bakır gibi değerli mineralleri de içerir. Bu özellikleriyle özellikle soğuk aylarda soğuk algınlıklarına karşı doğal bir ilaç gibidir.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Kuşburnunun genel olarak faydaları arasında kan basıncını düzenlemesi, romatizma hastalarında oluşan ağrıları hafifletmesi, kanserli hücrelerin vücut içerisinde yayılmasını yavaşlatma, kötü kolesterolü düşürme, idrar atımını hızlandırma, grip tedavisinde kullanılma, bol miktarda C vitamini içerme ve şeker hastalığına karşı korumayı sayabiliriz.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİ

Kuşburnunun içinde bulunan pektin ve çeşitli asitler, böbrek sağlığını korumada etkili maddelerdir. Bu yüzden kuşburnu, böbrek hastalığının iyileşmesini sağlar. İçeriğiyle idrar söktürücü ve müshil görevi gören kuşburnu, kabızlığın giderilmesinde de etkilidir. Kabızlık sorunu için, bir yemek kaşığı kuşburnunu kaynar suyun içine atın ve birkaç dakika demleyin.

Etiketler : Soğuk algınlığı İDRAR SÖKTÜRÜCÜ kuşburnu çayı
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