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31 Aralık 2020 Perşembe 16:08:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 16:08:00

Kuruyemişte ölçü önemli: Çiğ tercih edin, çekirdekten uzak durun

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Uzmanlar 31 Aralık akşamı için az kalorili, sağlıklı yeni yıl menüsünün reçetesini verirken özellikle kuruyemiş uyarısında bulundu.

Medical Park Fatih Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Sevil Şan, “Kuruyemişi belli miktarda yediğinizde çok faydalıyken, fazla yediğinizde ciddi zararlar meydana getiriyor. Yağ ve tuz içeriyor. O yüzden yılbaşında mutlaka çiğ kuruyemişleri tercih edelim. Çiğ fındık, badem, kaju, ceviz gibi kuruyemişler tüketebiliriz. Çekirdekten de uzak duralım çünkü çekirdeğe başlayınca maalesef uzun süre devam edebiliyor. Bir büyük çay bardağı kadar çiğ kuruyemiş tüketebiliriz. Durduramıyorum kendimi diyenler varsa bu kuruyemişin içine leblebi de ilave edebiliriz çünkü leblebi yağ içermiyor. Bir çay bardağı leblebi ortalama 1 dilim ekmek yerine geçiyor. Leblebi ile kuruyemiş tüketimimizi dengeleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sevil Şan kuruyemiş badem ceviz kaju
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